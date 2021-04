Praga de gafanhotos "muito rara" invade o Líbano

Helicópteros do exército estão a ajudar os agricultores a combaterem a praga de gafanhotos, ao pulverizar as terras no nordeste do Líbano."Conseguimos, em pouco tempo, destruir um grande número [de gafanhotos], mas alguns escaparam e ainda existem em grandes quantidades, principalmente na área de Hermel em Marjaheen", disse o ministro interino da Agricultura, Abbas Mortada, à agência Reuters.A região de Baalbek-Hermel, no nordeste do Líbano, vive principalmente da pecuária, tendo apenas algumas plantações de cerejas afetadas pela praga de gafanhotos., disse o responsável pelo Ministério da Agricultura, que está em alerta máximo.A praga de gafanhotos, que poderá provocar grandes prejuízos monetários com a perda de colheitas, é a última de uma longa lista de desafios para o Líbano, que está a enfrentar a pior crise financeira em décadas agravada pela pandemia, com uma depreciação inédita da moeda (a libra libanesa perdeu mais de 80 por cento do seu valor facial face ao dólar), hiperinflação, despedimentos maciços e restrições bancárias drásticas.

Maurice Saade, representante da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura no Líbano, garante, no entanto, que a praga “até agora está sob controlo” e não existem motivos para alarme.