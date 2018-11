Pré-acordo entre Reino Unido e União Europeia sobre o Brexit

RTP13 Nov, 2018, 16:58 / atualizado em 13 Nov, 2018, 17:12 | Mundo



A notícia de um pré-acordo, alcançado "após intensas conversações durante esta semana", surge na BBC, citando uma fonte do Governo





Entretanto, segundo o jornal The Sun, já hoje a primeira ministra Theresa May está a realizar consultas individuais aos membros do Governo. Os ministros deverão receber na noite de hoje o texto completo do projecto, para poderem discuti-lo na reunião do Governo, amanhã à tarde. Em caso de discordância fundamental, ficarão perante o dilema de apoiar o documento ou de se demitirem.







Ao longo do dia de hoje, os ministros foram sendo informado sobre o andamento das conversações, em que um pequeno número de questões continuava pendente. O último grande obstáculo à formulação do projecto foi o conhecido problema da fronteira irlandesa.







Paralelamente à reunião do Governo britânica, reunir-se-ão amanhã em Bruxelas os embaixadores dos outros 27 Estados membros da União Europeia.