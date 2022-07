Preços na produção industrial sobem em maio mais de 36% na zona euro e UE

Face a abril, os preços na produção industrial aumentaram 0,7% na zona euro e 0,6% na UE.

O indicador avançou em todos os Estados-membros, na comparação homóloga, com as principais subidas a serem registadas na Dinamarca (59,8%), Roménia (59,2%) e Estónia (53,1%).

Em maio, e face ao mesmo mês de 2021, os preços no setor da energia aumentaram 94,4% a zona euro e 92,9% na UE, de acordo com os dados do serviço estatístico europeu.

Na comparação com abril, o indicador teve as maiores subidas na Finlândia (5,5%), Estónia (5,4%) e Lituânia (4,9%), tendo sido registados recuos na Irlanda (-19,4%), Eslováquia (-4,4%), Países Baixos (-0,3%), Bulgária e França (-0,1% cada).

Em Portugal, os preços na produção industrial subiram 26,2% na variação homóloga e 1,1% em cadeia.