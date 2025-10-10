Prémio Nobel da Paz atribuído à opositora venezuelana Corina Machado
O Comité Norueguês anunciou esta sexta-feira a atribuição do Prémio Nobel da Paz a Corina Machado, rosto da oposição venezuelana a Nicolás Maduro. Corina Machado foi laureada "pelo seu trabalho incansável na promoção dos direitos democráticos para o povo da Venezuela".
BREAKING NEWS
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2025 #NobelPeacePrize to Maria Corina Machado for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela and for her struggle to achieve a just and peaceful transition from dictatorship to…
In the past year, #NobelPeacePrize laureate Maria Corina Machado has been forced to live in hiding. Despite serious threats against her life she has remained in the country, a choice that has inspired millions of people.
When authoritarians seize power, it is crucial to…
"Estou em choque"
Num vídeo divulgado nas redes sociais por Edmundo González Urrutia, candidato da oposição venezuela nas últimas eleições, Maria Corina Machado disse estar "em choque" com a notícia do prémio.
¡Nuestra querida Maria Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025! Merecidísimo reconocimiento a la larga lucha de una mujer y de todo un pueblo por nuestra libertad y democracia. ¡La primer Nobel de Venezuela! ¡Enhorabuena @mariacorinaya, Venezuela será…
"Este reconhecimento reflete as claras aspirações do povo da Venezuela por eleições livres e justas, por direitos civis e políticos e pelo Estado de direito", disse a porta-voz do ACNUDH, Thameen al-Kheetan.
Machado era candidata presidencial da oposição nas eleições de 2024, mas o regime de Maduro impediu-a de concorrer. A lusodescendente transferiu, por isso, o apoiou ao candidato da oposição Edmundo González Urrutia. A viver na clandestinidade desde as eleições de 28 de julho de 2024, Corina Machado foi detida depois de ter aparecido numa manifestação contra o regime, na véspera da tomada de posse de Nicolás Maduro, a 10 de janeiro.
O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, foi proclamado vencedor das presidenciais pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE), considerado sob controlo do poder. No entanto, o CNE nunca divulgou as atas eleitorais das assembleias de voto, afirmando ter sido vítima de um ataque informático.
Por sua vez, a oposição divulgou as atas eleitorais fornecidas pelos seus escrutinadores e garante que o seu candidato, Edmundo González Urrutia, obteve a maioria dos votos. González Urrutia ganhou o apoio de governos de todo o mundo, nomeadamente dos EUA, que consideram-no o presidente eleito na Venezuela. Em dezembro último, Corina Machado recebeu o Prémio Sakharov e deu uma entrevista à RTP, na qual denunciou que o regime venezuelano “nunca esteve tão frágil”. A líder da oposição venezuelana pediu também mais apoio ao Governo português.