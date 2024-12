"Presa por violar a lei islâmica". Irão confirma detenção da jornalista italiana Cecilia Sala

"O seu caso está agora a ser investigado", declarou a agência noticiosa estatal iraninana Irna, citando um comunicado do ministério iraniano da Cultura. "Cecilia Sala, de nacionalidade italiana, viajou para o Irão a 13 de dezembro com visto de jornalista e foi detida a 19 de dezembro por violar as leis da República Islâmica do Irão", ascrescentou a agência Irna, sem especificar de que delito era acusada.









A jovem jornalista italiana, de 29 anos, deveria ter regresso a Roma a 20 de dezembro, mas foi detida na véspera do seu regresso. Desde então, encontra-se detida em regime de isolamento numa cela da prisão de Evin, na zona norte de Teerão, de acordo com a imprensa italiana, nomeadamente um dos seus empregadores, o site noticioso Chora Media, onde Ceclia Sala publica o podcast " Stories ".





"Sala foi detida em Teerão na quinta-feira e está na prisão desde então, em regime de isolamento. A razão da sua detenção injustificável ainda não foi formalmente comunicada", escreveu o site Chora Media, num

, escreveu o site Chora Media, num comunicado divulgado nas redes sociais na sexta-feira.





Cecilia Sala teve uma visita consular da embaixadora italiana no Irão, Paola Amadei, e pôde fazer duas chamadas telefónicas com familiares.

O mesmo dia em que o Ministério italiano dos Negócios Estrangeiros, conhecido como Farnesina, confirmou a detenção da jornalista numa nota divulgada no seu site oficial. De acordo com esta fonte,





Esta segunda-feira, a versão foi confirmada pelas autoridades iranianas que declaram que Cecilia Sala teve direito a acesso consular e que teve contacto com a sua família. Mais adianta, que a embaixada italiana em Teerão foi informada da sua detenção.

"Notámos uma certa abertura"





Desde a sua detenção que a diplomacia italiana tem acompanhado a situação de Cecilia Sala e trabalhado para "a trazer para casa o mais rapidamente possível" através de uma "negociação muito delicada", como explicou o ministro italiano dos Negócios Estrangeiros, Antonio Tajani, no domingo à noite, numa entrevista ao canal italiano Rete 4.





"a nossa embaixadora em Teerão foi ao Ministério iraniano dos Negócios Estrangeiros, encontrou-se com o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros, que disse que ainda não foi formulada qualquer acusação contra Sala. E logo que a justiça informe o Ministério dos Negócios Estrangeiros, ser-lhe-á dito com que fundamento foi detida", de acordo com a

O chefe da diplomacia italiana explicou queE logo que a justiça informe o Ministério dos Negócios Estrangeiros,, de acordo com a Sky News italiana.





Sobre a detenção da jornalista e o calendário para a sua libertação, Tajani afirmou que "as coisas são como são, mas notámos uma certa abertura, especialmente no que se refere ao tratamento de Cecilia. O diálogo está aberto", mas acrescentando que "não são concebíveis prazos de libertação" e que "a negociação é muito delicada, não é fácil".



"Cecilia Sala espera sair o mais rapidamente possível"



Questionado sobre o estado da Cecilia Sala, Tajani contou que "as suas condições de saúde são boas, claro que está preocupada com a sua detenção e espera sair o mais rapidamente possível, mas é uma rapariga forte, é uma jornalista experiente" e que foi "confortada pela embaixadora e, de qualquer modo, viu que estava sozinha na cela". "Estamos a fazer tudo o que está ao nosso alcance para que o prazo seja curto, mas não depende de nós”, sublinhou o ministro.







Também no domingo os Estados Unidos tomaram a iniciativa de solicitar a Teerão a "libertação imediata e incondicional de todos os prisioneiros sem justa causa", incluindo a jornalista Cecilia Sala, que o regime iraniano utiliza como "alavanca política".







"O Irão continua a deter injustamente cidadãos de muitos países, muitas vezes para os utilizar como alavanca política. Não existe qualquer justificação e estes cidadãos devem ser libertados imediatamente”, declarou um porta-voz do Departamento de Estado norte-americano, no domingo.



A hipótese da "triangulação" para libertar Sala





as autoridades iranianas prenderam em solo iraniano dezenas de estrangeiros e cidadãos iranianos com dupla nacionalidade, na sua maioria acusados de espionagem e segurança. É o

Nos últimos anos,, na sua maioria acusados de espionagem e segurança. É o caso do jovem diplomata sueco , Johan Floderus, detido no aeroporto de Teerão em 2022, acusado de "espionagem".





Tanto os EUA e os grupos de defesa dos Direitos Humanos acusam Teerão de fazer detenções ilegais para conseguir obter vantagens diplomáticas de outros países, nomeadamente conseguir a troca de prisioneiros.







uma "triangulação" para a troca de detidos com o advogado Mohammad Abedini Najafabadi, um cidadão iraniano detido sob mandado norte-americano no dia 16 de dezembro no Aeroporto de Malpensa, em Milão, acusado pelos EUA de conspiração e apoio material ao Corpo de Guardas da Revolução Islâmica.

No caso de Cecilia Sala, a agência noticiosa italiana ANSA e a imprensa nacional apontam a hipótese deum cidadão iraniano detido sob mandado norte-americano no dia 16 de dezembro no Aeroporto de Malpensa, em Milão, acusado pelos EUA de conspiração e apoio material ao Corpo de Guardas da Revolução Islâmica.





Se por um lado, Washington aguarda a extradição do advogado iraniano de Itália para os EUA para ser julgado perante a justiça norte-americana, tendo já sido entregue o pedido de extradição à Farnesina (MNE italiano). Por outro, Abedini Najafabadi deverá requerer esta segunda-feira a extradição para o Irão para cumprir prisão domiciliária.







Segundo a agência de notícias ANSA, citando "algumas fontes", a hipótese de troca entre a jornalista italiana e o advogado iraniano parece estar bloqueada de momento e só se será bem conseguida com a intervenção dos Estados Unidos.







De qualquer modo, avança também que o prazo para a transferência não deverá ser curto, prevendo-se que demore pelo menos um mês, durante o qual o presidente cessante dos EUA, Joe Biden, deverá visitar Roma para uma visita ao Papa no Vaticano e aos líderes italianos.





Até lá, a jovem italiana de 29 anos, Cecilia Sala, permanece detida em regime de isolamento na prisão de Evin, em Teerão, onde são normalmente detidos os dissidentes e opositores do regime ayatollah, incluindo a jornalista, ativista e Nobel da Paz iraniana Narges Mohammadi.