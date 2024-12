"O jornalismo não é crime". Jornalista italiana Cecilia Sala detida no Irão

"No dia 19 de dezembro, a nossa jornalista Cecilia Sala foi presa no Irão e detida na prisão de Evin", escreve o diretor do jornal Il Foglio, Claudio Cerasa, no seu "O jornalismo não é crime. Tragam Cecilia Sala para casa", no qual revela a história da jornalista e apela à sua libertação.

O regresso de Cecilia Sala a Roma estava previsto para sexta-feira passada, a 20 de dezembro, mas a repórter deixou de responder às mensagens na manhã do dia anterior.







Stories by Chora Media. "Estava no Irão, com um visto válido, para cobrir um país que conhece e ama", explica Claudio Cerasa. Durante a sua estadia, Sala realizou várias entrevistas e produziu três novos episódios para o seu podcast disponíveis no Spotify.

Journalism is not a crime. Bring Cecilia Sala home. The journalist was arrested in Iran on December 19th and is now detained in Evin Prison. Tehran has chosen to challenge everything the West universally holds sacred: our freedom https://t.co/Iwtre9TLAR — Il Foglio (@ilfoglio_it) December 27, 2024





Num comunicado divulgado esta tarde, o meio de comunicação social Chora Media revelou que a jornalista foi levada para a prisão de Evin e que está em isolamento há mais de uma semana. "Sala foi detida em Teerão na quinta-feira (...) e está na prisão desde então, em regime de isolamento. A razão da sua detenção injustificável ainda não foi formalmente comunicada", afirma.



Esforços diplomáticos prosseguem para obter libertação







Cecilia Sala, que se encontrava no Irão para prestar serviços jornalísticos, foi detida em 19 de dezembro pelas autoridades policiais de Teerão".

Esta sexta-feira, a diplomacia italiana confirmou a informação numa nota publicada na sua página oficial: "O Ministério dos Negócios Estrangeiros comunica que a jornalista italiana





Na mesma nota pode ler-se que sob as instruções do ministro italiano dos Negócios Estrangeiros, Antonio Tajani, a Embaixada e o Consulado de Itália em Teerão têm acompanhado o caso de Cecilia Sala com a máxima atenção desde o seu início.





"A Farnesina [MNE italiano] tem estado a trabalhar com as autoridades iranianas para esclarecer a situação jurídica de Cecilia Sala e verificar as condições da sua detenção". E adianta que "a embaixadora italiana no Irão, Paola Amadei, efetuou uma visita consular para verificar as condições e o estatuto da detenção" da jornalista.







A jovem repórter encontra-se detida na prisão de Evin, na zona norte da capital, onde são normalmente detidos os dissidentes e opositores, incluindo a Nobel da Paz Narges Mohammadi.



Segundo a diplomacia italiana, desde a sua detenção Cecilia Sala já teve oportunidade de fazer duas chamadas telfónicas com familiares e a família da jovem foi informada das conclusões da visita da embaixadora à prisão.







De acordo com os pais de Sala, o ministério italiano dos Negócios Estrangeiros convida a imprensa a ser discreta, de modo a facilitar uma resolução rápida e positiva da situação da jornalista.







Até ao momento apenas o ministro italiano da Defesa, Guido Crosetto, reagiu à detenção de Cecilia Sala: "A Itália está a trabalhar incansavelmente para a libertar, seguindo todos os caminhos", escreveu na rede social X.







"Desde o primeiro dia, desde que surgiu a notícia da inaceitável detenção de Cecilia Sala pelas autoridades iranianas, todo o governo, em primeiro lugar a presidente italiana Giorgia Meloni e o ministro Tajani, têm trabalhado para que ela seja libertada".







Fin dal primo giorno, da quando è arrivata la notizia dell’inaccettabile arresto di Cecilia Sala da parte delle autorità Iraniane, tutto il Governo, in primis il Presidente Giorgia Meloni ed il Ministro Tajani, si è mosso per farla liberare.

Ogni persona che poteva e può essere… — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) December 27, 2024





Cecicilia Sala saiu de Roma dia 12 de dezembro com um visto de jornalista válido, de acordo com a Chora Media. À chegada à capital iraniana no dia seguinte, Sala partilhou uma fotografia da cidade nas suas redes sociais com uma legenda que parecia antever o desfecho da sua viagem: "Teerão, até senti saudades do teu nevoeiro de fumo", numa tradução livre do inglês smog que diz respeito a um tipo de poluição atmosférica intensa caracterizada pela opacidade.



Tehran, I even missed your smog pic.twitter.com/f7GJZ5F5sp — Cecilia Sala (@ceciliasala) December 13, 2024

Irão um dos piores países para jornalistas



o Irão ocupa o 176.º lugar entre 180 países, o que reflete um ambiente muito hostil para jornalistas.

A detenção da jornalista italiana expõe as sérias restrições à liberdade de expressão e imprensa no Irão, que se posiciona entre os mais autoritários e repressivos do mundo.No Índice Mundial de Liberdade de Imprensa de 2024 , elaborado pela Repórteres Sem Fronteiras (RSF),