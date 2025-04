"De volta ao bom caminho". Alemanha sela acordo para formar Governo "forte e capaz"

A Alemanha oficializou esta quarta-feira a composição da nova coligação governamental após longas semanas de conversações políticas. O líder da União Democrata-Cristã (CDU) e vencedor das eleições alemãs de fereveiro, Friedrich Merz, prometeu que o acordo alçançado vai trazer estabilidade aos alemães e esperança aos europeus.





"É um sinal muito forte e claro para os cidadãos do nosso país. E também é um sinal muito claro para os nossos aliados da União Europeia (UE)", declarou Friedrich Merz, defendendo a importância da Alemanha ter um "governo forte e capaz" de assumir um papel forte na Europa e fazer face aos "históricos desafios atuais", desde a ameaça russa à mais recente guerra comercial de Donald Trump.



Investimentos, migração e segurança





Na conferência de imprensa, em Berlim, Friedrich Merz apresentou as principais prioridades da nova coligação alemã para tornar a Alemanha mais estável, segura e economicamente forte, destacam-se os investimentos, migração e segurança.





O líder dos conservadores começou por defender a importância de promover o investimento através de alterações aos impostos sobre as empresas e sobre a energia de modo a estimular a economia alemã.





Sobre migrações, Friedrich Merz prometeu "um novo rumo" na gestão da política da imigração, apresentando medidas mais rigorosas destinadas a "acabar com a imigração irregular". Entre elas, a introdução de controlos fronteiriços, o repatriamento de pessoas em situação irregular ou ainda a suspensão do reagrupamento familiar. Merz prometeu um combate às questões que permitiram a ascensão da extrema-direita na Alemanha, como a imigração irregular







Quanto à segurança, Merz anunciou que a Alemanha vai criar um novo Conselho Federal de Segurança, com sede no gabinete do Chanceler, para gerir as crises nacionais e apontou algumas das políticas propostas pela nova coligação, entre elas a retenção de dados.







Além destas prioridades, o futuro Governo alemão promete ainda aumentar as despesas com a defesa e a segurança nos próximos anos, segundo o acordo selado entre as forças políticas.

Mensagem a Donald Trump



Na conferência de imprensa, Friedrich Merz apelou a uma "resposta europeia comum" face às tarifas recíprocas dos EUA e às regras comerciais adotadas pela China, sublinhando que a melhor resposta seria conseguir melhorar a competitividade da Alemanha a nível mundial.



Questionado sobre se tinha uma mensagem para o presidente dos Estados Unidos, o presumível futuro chanceler Friedrich Merz disse que "a mensagem principal é que a Alemanha está de volta ao caminho certo".

"A Alemanha cumprirá as suas obrigações em matéria de defesa e está disposta a reforçar a sua própria competitividade. A Alemanha voltará a ser um parceiro muito forte na União Europeia e faremos avançar a União Europeia", assegurou.

Na sequência da aprovação do acordo entre as três forças políticas, o líder dos conservadores e vencedor das eleições, Friedrich Merz, deverá ser eleito como chanceler no Parlamento alemão, no início do próximo mês.