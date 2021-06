Presidenciais no Irão. Os candidatos que querem substituir Hassan Rouhani

Os politólogos preveem fraca adesão dos iranianos na eleição do oitavo presidente do país, estimando uma abstenção recorde.mas, esta semana, o ex-negociador para os assuntos nucleares, Saeed Jalili, o ex-vice-presidente Mohsen Mehralizadeh e o deputado ultraconservador Aliréza Zakani retiraram as suas candidaturas, deixando quatro homens na corrida. São eles:

Ebrahim Raisi

Foto: Wana News Agency/Reuters

É o atual chefe iraniano da Autoridade Judicial e está à frente dos adversários na corrida às presidenciais por larga margem.. À semelhança do líder supremo do Irão, o aiatola Ali Khamenei, Ebrahim Raisi usa um turbante preto para indicar que é um saíde – título dado aos homens que se acredita serem descendentes do profeta Maomé.Tem 60 anos e, para além de ser o favorito às presidenciais, é também visto como o candidato mais provável para substituir o atual aiatola, agora com 82 anos, quando este morrer. Um dos adversários de Raisi nestas eleições usou esse facto contra o candidato, argumentando que este poderá abandonar a presidência do Irão caso seja eleito como próximo aiatola.Ebrahim Raisi cresceu na cidade de Mashhad, um importante centro religioso para muçulmanos xiitas. Frequentou o seminário de Qom e: Raisi garante ter um doutoramento em Direito e nega ter apenas seis anos de educação formal.É acusado de ter desempenhado, pouco depois do fim da guerra entre Irão e Iraque. Raisi nunca mencionou esta acusação publicamente. Durante três décadas ocupou vários cargos de relevo: procurador de Teerão, diretor da Organização de Inspeção-Geral, procurador-geral do Tribunal Especial do Clero e vice-chefe de Justiça.Foi candidato às presidenciais de 2017, perdendo contra o atual presidente, Hassan Rouhani. Arrecadou 38 por cento dos votos (quase 16 milhões), o que não foi suficiente para vencer. Desde que, em 2019, o aiatola Khamenei colocou Raisi na liderança da Autoridade Judicial, este tem procurado transmitir uma mensagem de luta pela corrupção, por vezes atacando políticos iranianos. Apresenta-se comoe garante que irá manter o acordo nuclear como um acordo estatal.

Abdolnaser Hemmati

Foto: Wana News Agency/Reuters

É considerado um candidato improvável a estas presidenciais.. Tornou-se governador do Banco Central do Irão em 2018, pouco depois de o então presidente norte-americano, Donald Trump, ter retirado os Estados Unidos do acordo nuclear e imposto duras sanções a Teerão, que acabaram por fazer afundar a economia iraniana.Tem 64 anos e os seus rivais nestas eleições. Hemmati, que já foi jornalista, tem-se oposto a algumas das propostas mais arriscadas feitas pelos seus adversários, argumentando que estas são impossíveis de alcançar enquanto o país continuar a lutar contra sanções e enquanto o governo tiver de lidar com o défice orçamental.Promete, no entanto, aumentar os rendimentos das famílias mais pobres e baixar o défice. Quer tambéme diz-se aberto a reunir com o presidente Joe Biden.

Mohsen Rezaee

Foto: Wana News Agency/Reuters

Com 66 anos, há muito que tenta chegar à presidência iraniana. É, desde 1997, secretário do Conselho de Discernimento do Irão, órgão que aconselha o líder supremo do país.Rezaei é veterano da guerra contra o Iraque.. Em 1981, o aiatola Ruhollah Khomeini nomeou-o comandante-chefe da Guarda Revolucionária, posição que manteve por 16 anos.Há vários anos que se diz contra a implementação de legislação que satisfaça o Grupo de Ação Financeira Internacional, argumentando que tal iria prejudicar o Irão e impedir o país de contornar sanções norte-americanas.Opõe-se ao acordo nuclear de 2015 e promete impulsionar a moeda iraniana, identificar e redirecionar milhares de milhões de dólares alegadamente mal gastos pelo governo, aumentar em dez vezes os subsídios e incluir os jovens, as mulheres e os iranianos marginalizados no seu plano para o futuro.

Amir Hossein Ghazizadeh Hashemi

Foto: Wana News Agency/Reuters

Conservador de 50 anos - o mais novo entre os candidatos -,. É otorrinolaringologista e deputado. Representa, no Parlamento, a população da cidade de Mexede há quatro mandatos consecutivos.Durante os debates presidenciais, Hashemi procurou demonstrar seriedade, abstendo-se de ataques pessoais e focando-se nas perguntas feitas pelo moderador, ao contrário do que fizeram os seus adversários.Prometeque consiga guiar a segunda fase da revolução no Irão.