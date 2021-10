Presidente angolano convoca sessão do Conselho da República para 25 de outubro

A reunião, convocada por João Lourenço para a Sala do Conselho de Ministros, no Palácio Presidencial, terá início pelas 09:00 locais (mesma hora em Lisboa) e incidirá sobre três tópicos, segundo um documento assinado pela Casa Civil do Presidente da República, datado de hoje.

Além de informações sobre a situação da pandemia de covid-19 em Angola e sobre a preparação do processo eleitoral, com as eleições gerais previstas para o próximo ano, será também apresentado o relatório do processo de "auscultação pública sobre a alteração da divisão pública administrativa".

O documento aborda também as alterações a este órgão após a anulação do congresso da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA) realizado em 2019.

Devido ao acórdão do Tribunal Constitucional que invalidou esse congresso, a eleição de Adalberto da Costa Júnior como presidente do partido foi também anulada, tendo Isaías Samakuva sido designado para o cargo que ocupava até à realização do congresso.

"Considerando que os presidentes dos partidos políticos e das coligações de partidos políticos representados na Assembleia Nacional são, por inerência de funções, membros do Conselho da República (...) é dada por finda a função de Adalberto da Costa Júnior de membro", formaliza o documento, que designa Samakuva para esta posição no órgão.