Presidente chinês em Portugal com economia em destaque

Mário Aleixo - RTP04 Dez, 2018, 06:37 / atualizado em 04 Dez, 2018, 08:04 | Mundo

Xi Jinping inicia esta terça-feira uma visita de dois dias a Portugal. Esta é a terceira vez que um Chefe de Estado chinês se desloca ao país. A última foi há oito anos.



Portugal quer desenvolver a cooperação ambiental com um dos mais importantes parceiros no setor energético, numa altura como conta a jornalista Natália Carvalho, em que o líder chinês já deu sinais de querer aprofundar as relações entre os dois países.



Objetivos determinados



Dossiers em debate

As medidas a apresentar incluem a eletrificação da economia, a produção de energia solar, a redução das emissões da indústria ou a redução dos resíduos urbanos.



Programa do dia

O Presidente chinês começa a sua visita a Portugal ao início da tarde desta terça-feira, na Praça do Império, em Lisboa, onde será acolhido pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, para a fotografia oficial, numa cerimónia com honras militares.



À noite, Xi Jinping terá um jantar oficial oferecido pelo Presidente da República de Portugal, no Palácio da Ajuda.



O FMI admite que a China pode vir a ser a maior economia do mundo em 2030. O país asiático está também a dar passos importantes em termos militares.O Presidente da República Popular da China, Xi Jinping, será recebido pelas três primeiras figuras do Estado português, com parcerias económicas em pano de fundo.Xi já afirmou que Portugal é uma peça importante da estratégia de internacionalização da economia chinesa, pela relevância que ocupa no mapa da União Europeia e pela sua influência em África, especialmente junto dos países de língua oficial portuguesa.O Governo apresenta em Lisboa um roteiro que define cenários macroeconómicos e modelos para as emissões de gases com efeito de estufa, com o objetivo de se atingir a neutralidade carbónica até 2050.O "Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050" é apresentado numa sessão em Lisboa, na qual participam o ministro do Ambiente e Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes, e o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira.A neutralidade carbónica significa que as emissões de gases com efeito de estufa não ultrapassam a capacidade de as remover, por exemplo através da floresta.