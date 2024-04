Presidente chinês pede a chanceler alemão que desenvolva laços bilaterais

"As transformações no mundo estão a acelerar e a humanidade enfrenta riscos e desafios crescentes. Para resolver estes problemas, as grandes potências devem trabalhar em conjunto", observou Xi, citado pela televisão estatal CCTV.

"China e Alemanha são a segunda e terceira maiores economias do mundo e precisam de consolidar e desenvolver as suas relações", acrescentou o líder chinês.

Na reunião à porta fechada, Xi lembrou que os laços entre os dois países têm um impacto "importante" na eurásia e em "todo o mundo", pelo que Pequim e Berlim devem "injetar mais estabilidade e certezas" no cenário internacional.