Presidente da África do Sul resiste a pedidos de renúncia

O destino do presidente sul-africano Cyril Ramaphosa será determinado pelo comité executivo do partido do governo, que vai debater as alegações de que este pode ter cometido má conduta e violado o juramento de posse.referiu em conferência de imprensa o porta-voz do ANC, Pule Mabe, no início da reunião que decorre no sul da capital económica do país, informando que Ramaphosa não esteve presenteA oposição exige que Cyril Ramaphosa renuncie depois de um painel de especialistas jurídicos ter concluído que ele pode ter infringido a lei.O próprio Ramaphosa,afirmou o presidente aos jornalistas, acrescentando que vai contestar a decisão ao Tribunal Constitucional.Num relatório, divulgado na semana passada, uma comissão parlamentar concluiu que o chefe de Estado sul-africano pode ter violado leis anticorrupção, roubando e escondendo dinheiro em negócios na sua quinta agrícola Phala Phala, em 2020, situada em Bela-Bela, província de Limpopo.Segundo o mesmo, era um conselheiro do presidente que transportava ilegalmente avultadas somas para a África do Sul desde a Arábia Saudita, Egito, Marrocos e Guiné Equatorial.

Mas a comissão parlamentar questionou sobre a origem do dinheiro e porque foi escondido das autoridades financeiras, apontando ainda um potencial conflito entre os negócios do presidente e os interesses do Estado.







E o relatório de um painel independente liderado pelo juiz Sandile Ngcobo concluiu que pode haver um caso de destituição do presidente, embora o comité nacional de trabalho do ANC tenha decidido no fim de semana que os deputados do partido na Assembleia Nacional “devem ser instruídos a votar contra o relatório” quando for debatido e votado na terça-feira, segundo a imprensa sul-africana.