Presidente da Casa do Brasil exprime "tristeza e revolta"

Carlos Viana fala mesmo em desrespeito constitucional e diz que toda esta crise começou com afastamento da ex-Presidente Dilma Rousseff. Refere uma "judicialização da política".



Lula da Silva passou a noite na sede do Sindicato dos Metalúrgicos, no Estado de São Paulo, com d ezenas de apoiantes junto às instalações. O antigo Presidente brasileiro tem até às 21h00 (hora de Lisboa) para se entregar à polícia federal brasileira.



Os advogados de Lula aconselham-no a respeitar a ordem de prisão decretada pelo juiz Sérgio Moro.



O advogado Cristiano Zanin diz que a ordem e prisão é ilegal.



Lula da Silva foi condenado em duas instâncias a mais de 12 anos de cadeia por corrupção e branqueamento de capitais. Na quinta-feira o Supremo Tribunal Federal rejeitou um pedido deA decisão de prender Lula da Silva pode dar origem a uma verdadeira guerra jurídica no Brasil. De tal forma que nos últimos dias deu entrada no Tribunal Federal brasileiro uma ação para que as penas só sejam cumpridas depois de esgotados todos os recursos.Para o advogado Henrique Salinas, mesmo que Lula da Silva seja detido esta sexta-feira, pode ser libertado nos dias seguintes.Os advogados do antigo Presidente brasileiro devem tentar impugnar a decisão de prisão e pretendem forçar o juiz da primeira instância a suspender a decisão do Tribunal Federal.