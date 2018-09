Presidente da Guiné-Bissau pede levantamento das sanções da ONU aos militares

Lusa24 Set, 2018, 16:12 | Mundo

"Pedimos um voto de confiança no sentido de levantar as sanções impostas contra alguns oficiais. Os nossos militares, hoje, já não representam nenhuma ameaça para o nosso povo e nem para a paz, porque estão afastados de todas as querelas políticas", afirmou José Mário Vaz.

O pedido à comunidade internacional foi feito durante o discurso à Nação, proferido pela ocasião do 45.º aniversário da independência da Guiné-Bissau.

"Hoje o combate político cinge-se apenas na arena política, como em todas as democracias", sublinhou José Mário Vaz.

No discurso, o Presidente guineense homenageou o trabalho que tem estado a ser desenvolvido pelo Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas, Biaguê Nan Tan, que "apesar de muita pressão, nunca hesitou no cumprimento do seu dever", disse.

José Mário Vaz recordou também que apesar da crise política vivida nos últimos três anos, uma legislatura chegou pela "primeira vez" na história da Guiné-Bissau ao fim "sem interrupções originadas por golpes de Estado".

Em maio de 2012, na sequência de um golpe de Estado na Guiné-Bissau, o Conselho de Segurança da ONU aplicou sanções a 11 oficias guineenses envolvidos na alteração da ordem constitucional.