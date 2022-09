Presidente da Guiné Equatorial vai concorrer a novo mandato nas eleições de novembro

"Pelo seu carisma, liderança e experiência política, a direção executiva do PDGE elegeu por unanimidade o irmão militante Teodoro Obiang Nguema Mbasogo como o candidato que representará o partido nas eleições presidenciais do próximo 20 de novembro", escreveu o vice-Presidente e encarregado da Segurança Nacional, `Teodorin`, no Twitter, citado pela Efe.

Obiang governa o país desde 1979, quando derrubou o seu tio Francisco Macías num golpe de Estado, e é o Presidente há mais tempo em exercício no mundo.