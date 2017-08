Presidente da República envia "sentidas e sinceras" condolências pelas vítimas em Macau

Lusa 23 Ago, 2017, 19:42 / atualizado em 23 Ago, 2017, 19:42 | Mundo

"Foi com a maior tristeza que tomei conhecimento das trágicas consequências da passagem em Macau do furacão Hato", lê-se na mensagem enviada por Marcelo Rebelo de Sousa ao chefe do Executivo da Região Administrativa Especial de Macau e que foi divulgada no `site` da Presidência da República.

Na nota, o chefe de Estado transmite ainda "as mais sentidas e sinceras condolências" aos familiares das vítimas mortais e "votos de rápidas melhoras para todos os feridos" causados pela passagem da tempestade tropical pela Região Administrativa Especial de Macau.

"Quero expressar a Vossa Excelência, em meu nome e em nome do povo português, a nossa profunda solidariedade para com todos os macaenses", é ainda referido na mensagem.

O tufão mais violento dos últimos 18 anos em Macau causou hoje pelo menos cinco mortos e 153 feridos e deixou um rasto de destruição e caos na cidade.

Dezenas de árvores derrubadas, andaimes, cercas, anúncios de estabelecimentos e janelas arrancados, várias zonas do território inundadas e danos em edifícios são o cenário da passagem do tufão Hato.

Às 11:30 (04:30 em Lisboa), o sinal 10 de tempestade tropical, o máximo da escala, foi içado, o que já não acontecia desde 1999. Nesta altura, o tufão Hato estava a cerca de 50 quilómetros a sueste de Macau.

Até às 17:50 (10:50), o Centro de Operações da Proteção Civil de Macau tinha registado 207 incidentes, incluindo 41 casos de quedas de anúncios, toldos, placas metálicas, varas de ferro e janelas, 44 casos de quedas de fios de antenas e árvores e seis casos de quedas de andaimes.

Os sinais de tempestade foram todos desativados pelas 21:30 (14:30), de acordo com os Serviços Meteorológicos e Geofísicos de Macau.

A população de Macau ronda os 650 mil habitantes. A comunidade portuguesa é composta por cerca de 15 mil pessoas.