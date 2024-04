Presidente da República promete guardar as memórias e as lições do passado colonial

Foto: Miguel A. Lopes - Lusa

Um dia depois das críticas, às declarações do chefe de Estado, num jantar com os correspondentes estrangeiros em Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa esteve esta tarde no Centro Cultural de Belém, numa sessão evocativa dos 50 anos do 25 de Abril, com chefes de Estado dos países africanos de língua oficial portuguesa e Timor-Leste.