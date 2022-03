Presidente da Turquia confiante em "direção positiva" das negociações

As conversas presenciais entre as delegações da Rússia e da Ucrânia estão programadas para esta terça-feira e prolongam-se até quarta.



Volodymyr Zelensky já afirmou que a Ucrânia estaria disponível para declarar neutralidade, em troca da paz e está convencido que apenas uma reunião cara a cara com o líder da Rússia poderia acabar com os combates.