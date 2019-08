Presidente de Itália procura nova coligação de governo

Depois da demissão do primeiro-ministro, Giuseppe Conte, o Presidente ouviu os partidos com assento parlamentar.



Alguns mostraram disponibilidade para avançar com um novo governo, por isso o Presidente italiano volta a fazer outra ronda na próxima semana.



O líder do movimento 5 Estrelas deu conta de que está disponível para negociar uma maioria sólida no Parlamento. Também o líder do Partido Democrático, Nicola Zingaretti, assume disponibilidade para tentar uma aliança de governo com o movimento populista.