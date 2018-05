Presidente de Moçambique lutou pela vida de Dhlakama

Nyusi revelou ter tentado transferir o líder da Renamo para tratamento médico no estrangeiro.



Declarações de Filipe Nyusi, presidente de moçambique, à televisão nacional, a TVM.



A Frelimo, partido no poder, lamenta a perda do carismático líder e o porta-voz do partido no governo Caifadine Manasse relembra que a Renamo e a Frelimo estavam a trabalhar para a paz no país.





Caifadine Manasse, porta-voz da Frelimo, partido no poder em Moçambique, em declarações ao canal privado, STV.Afonso Dhlakama era o líder da Renamo, maior partido de oposição de Moçambique, e morreu aos 65 anos.