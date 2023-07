Presidente do Chade chega a Niamey em busca de solução para a crise

"Trata-se de uma iniciativa do Chade", disse o porta-voz do Governo deste país africano, Aziz Maham Saleh, numa altura em que líderes da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) estão reunidos na Nigéria, tendo feito um ultimato aos responsáveis pelo golpe de Estado no Níger, dando-lhes uma semana para restaurar a ordem constitucional.

O Presidente do Chade - cujo país não é membro da CEDEAO, mas é vizinho do Níger, e também uma potência militar do Sahel aliada à França - foi convidado para esta cimeira.

A junta militar que tomou o poder no Níger já criticou este encontro da CEDEAO, alegando que o seu único objetivo é "a validação de um plano de agressão" contra o seu país.

A CEDEAO pediu a libertação imediata do Presidente Bazoum e o "regresso total à ordem constitucional na República do Níger", segundo as resoluções lidas no final desta cimeira extraordinária, presidida pelo Presidente nigeriano, Bola Tinubu.

Na eventualidade de os pedidos não serem atendidos no prazo de uma semana, a CEDEAO promete "tomar todas as medidas necessárias", incluindo o "o uso da força", de acordo com as resoluções.

O Presidente Mohamed Bazoum foi afastado na quarta-feira à noite por militares e detido no palácio presidencial, sob a supervisão da Guarda Presidencial, cujo líder, o general Omar Abdourahmane Tchiani, foi nomeado presidente do CNSP.

Depois do Mali e do Burkina Faso, o Níger, até então aliado dos países ocidentais, torna-se o terceiro país do Sahel - minado por ataques de grupos ligados ao Estado Islâmico (EI) e à Al-Qaida - a viver um golpe de Estado desde 2020.