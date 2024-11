Com gritos de "criminoso" e "assassino", um grupo de cidadãos pediu esta sexta-feira em Valência mais do que uma consequência política para Carlos Mazón. Querem que o presidente do governo autónomo não seja apenas demitido, mas também julgado.

Frente à sede do parlamento da Comunidade valenciana repetiram que as vítimas das inundações não são "mortes, são pessoas assassinadas".



A reação tardia do governo valenciano provocou uma onda de indignação entre os cidadãos. Carlos Mazón pediu esta sexta-feira desculpa por nenhum plano acudir à dimensão da tragédia.