Málaga e Valência. Alerta vermelho levantado após novas chuvas torrenciais

De acordo com a AEMET,em Alcudia de Veo, no interior de Valência, e 88 litros (88 milímetros) em Chiva, aldeia atingida por inundações no final de outubro.Estas chuvas torrenciais obrigaram os serviços de emergência a efetuar novas operações de salvamento, tanto na Andaluzia como na região de Valência. No entanto, até à manhã desta quinta-feira, não houve registo de vítimas., declarou a Agência Estatal de Meteorologia (AEMET) na rede social X, depois de ter baixado o alerta vermelho para laranja na província de Málaga e na região de Valência.Na noite de quarta-feira, a AEMET tinha colocado essas duas zonas em alerta vermelho, o mais elevado, devido a, fenómeno de baixa pressão a alta altitude que não é raro no outono na costa mediterrânica espanhola – e que neste momento também já afeta Portugal.Inicialmente estava previsto que o aviso vermelho permanecesse em vigor até às 12h00 locais no litoral da região de Valência e até às 8h00 em Málaga, mas a melhoria do estado do tempo permitiu o alívio antecipado.A AEMET aconselhou as populações a evitarem deslocações por risco de “transbordamentos de rios e inundações”.O aviso foi emitido, reacendendo os receios dos habitantes nas cidades afetadas, onde mais de uma dezena de pessoas continuam desaparecidas enquanto os trabalhos de limpeza.

Mais de quatro mil pessoas retiradas

Apesar da passagem de vermelho para laranja, o aviso de mau tempo levou a que, em Valência, se mantenham esta quinta-feira asA circulação ferroviária entre Barcelona e Valência também foi interrompida, enquanto a retoma dos serviços ferroviários na linha Madrid-Valência, prevista para a manhã desta quinta-feira, foi adiada.Em Málaga, onde várias estradas principais ficaram inundadas e o tráfego aéreo sofreu perturbações, o metro foi encerrado e o serviço de comboios para Madrid foi também suspenso.Além disso,, justificou o presidente da região da Andaluzia, Juan Manuel Moreno.Os habitantes do município de Paiporta, epicentro da catástrofe do final de outubro, montaram barricadas improvisadas com sacos de terra em frente às portas das habitações, receando novas inundações.

