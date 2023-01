Presidente do Peru pede ao Parlamento antecipação das eleições para dezembro de 2023

em todo o país, em particular na capital, Lima.





"Iremos apresentar este projeto-de-lei à análise dos ministros para antecipar as eleições para dezembro de 2023", declarou Dina Boluarte no aeroporto de Lima.







Boluarte é Presidente interina, após a destituição no início de dezembro de 2022 do ex-Presidente eleito Pedro Castillo, que causou manifestações violentas no país.





Os protestos fizeram até agora 48 mortos confirmados e milhares de feridos.





Na tomada de posse de Dina Boluarte, que era vice-presidente, o calendário eleitoral ficou fixado para 2026, de acordo com o fim do mandato que Castillo deveria cumprir. Para conter os protestos, Boluarte já tinha solicitado a antecipação dos escrutínios presidencial e legislativo para abril de 2024.







A 20 de dezembro, um primeiro voto da câmara validou a proposta de lei com um segundo necessário para a confirmar.





"Apesar disso, as manifestações continuam com cada vez mais bloqueios e violência", reconheceu a Presidente, esta sexta-feira.





Os manifestantes exigem a demissão imediata da Presidente e do Parlamento e a instauração de uma Assembleia Constituinte.





Em todo o país há estradas bloqueadas e a economia começa a ressentir-se, com os preços a subir, falta de produtos e a suspensão de operações turísticas na sua principal atração, Machu Picchu.





A crise reflete sobretudo o fosso que separa a capital das províncias mais pobres, nomeadamente a região andina do sul, que apoiava Castillo e via a sua eleição como uma vingança contra o que consideram o desprezo de Lima.







(com agências)