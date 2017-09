Presidente francês sofre primeiro revês eleitoral na votação para a Câmara Alta

Lusa24 Set, 2017, 22:06 | Mundo

Segundo os resultados preliminares, o partido republicano, com 142 senadores, estava a caminho de fortalecer a sua presença no Senado. "Enquanto aguardamos os resultados finais, sabemos que teremos cerca de 150 [senadores], uma progressão inesperada", disse Bruno Retailleau, presidente do partido no senado, citado pela agência de notícias francesa AFP.

O partido do presidente Macron, que tinha 29 cadeiras, deverá ter entre "20 a 30" senadores.

O Partido Socialista, em queda após as eleições presidenciais e legislativas, resistiu, melhor do que o esperado, enquanto a extrema-direita da Frente Nacional, de Marie Le Pen, que tinha dois senadores, não ganhou novos lugares.

Este revês eleitoral para o partido de Emmanuel Macron, amplamente antecipado dada a natureza da eleição indireta, que serviu para renovar 171 dos 348 senadores, não impedirá o governo de governar, mas pode complicar a adoção de algumas das principais reformas com que Macron prometeu "modernizar" a França.

Em França, a Câmara alta tem o poder de atrasar a adoção dos projetos do executivo ao qual é hostil, mas a última palavra pertence sempre aos deputados.