Presidente insiste que Portugal deve avançar com reparação histórica às antigas colónias

O Presidente da República insiste que o Governo português deve avançar com a reparação histórica às antigas colónias. Marcelo Rebelo de Sousa considera que o país deve assumir um processo que não pode ficar "debaixo do tapete".

O Presidente da República defende que não basta pedir desculpas pelos aspetos negativos do colonialismo. Marcelo Rebelo de Sousa esteve na inauguração do Museu Nacional da Resistência e Liberdade, em Peniche, e esclareceu algumas posições e declarações que fez nos últimos dias.



Marcelo Rebelo de Sousa afirma que Portugal deve liderar este processo e não deve ignorar o assunto nem varrê-lo para debaixo do tapete.