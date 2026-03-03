Presidente paquistanês garante que Afeganistão não será usado para desestabilizar Islamabade

As declarações foram feitas numa altura em que decorre uma ofensiva militar do Paquistão contra grupos armados na fronteira com o Afeganistão, em que já morreram mais de 400 taliban, de acordo com Islamabade.

O dirigente disse, numa sessão no Parlamento paquistanês, que os últimos meses colocaram o país asiático à prova de "forma profunda e complexa" e, nesse sentido, defendeu que Islamabade respondeu com "moderação estratégica e firme determinação" aos desafios à soberania do Paquistão.

Zardari defendeu o "profissionalismo e a disciplina" demonstrados pelas Forças Armadas do Paquistão perante os "ataques não provocados em ambas as fronteiras, um após o outro", aludindo aos vizinhos Índia e Afeganistão.

"Na fronteira ocidental, quando o regime taliban intensificou uma longa série de ataques, na noite de 26 de fevereiro, as nossas forças de segurança agiram com determinação", declarou, aludindo à campanha de atentados ordenada pelo líder dos taliban paquistaneses, Nur Wali Mehsud, em "defesa do Emirado Islâmico do Afeganistão" - nome oficial do regime fundamentalista talibã.

Assim, destacou que, diante desta ofensiva do grupo Tehrik Taliban Paquistão (TTP), "a liderança política permaneceu unida; o povo, firme" e agradeceu às Forças Armadas paquistanesas "a vigilância, coragem e serviço".

Por outro lado, o líder garantiu que a ação de Islamabade deixou "claras [as suas] limitações" aos ataques vindos do Afeganistão, não apenas do TTP, mas também do Exército de Libertação do Baluchistão, "ambos patrocinados pela Índia".

"Sejamos claros: o solo paquistanês é sagrado. Não permitiremos que nenhuma entidade, nacional ou estrangeira, utilize o território vizinho para desestabilizar a nossa paz", reiterou.

Zardari defendeu ainda que "tentou todas as formas possíveis de diplomacia para evitar uma resposta militar às incursões terroristas do Afeganistão", depois de na sexta-feira ter declarado "guerra aberta" contra o grupo, que não é exatamente correligionário dos afegãos, mas que Islamabad descreve como taliban, de forma generalizada.

"Todas as promessas que fizeram em Doha, de não permitir que estes grupos terroristas operassem a partir do solo afegão, foram convenientemente esquecidas", declarou, aludindo às conversações na capital do Catar.

"Pela nossa parte, nunca tratámos o povo afegão senão como parentes. Nunca nos afastámos do diálogo. O povo afegão precisa de uma pausa nas guerras intermináveis (...). Exorto-os a deixarem de ser usados por outro país como campo de batalha para as suas ambições", afirmou.

De acordo com o balanço divulgado no domingo pelas autoridades paquistanesas, mais de 400 taliban morreram e quase 600 ficaram feridos desde o início da operação militar contra os grupos armados na fronteira entre os dois países e que, segundo o movimento fundamentalista afegão, causou a morte de mais de meia centena de civis.

As hostilidades entre Islamabade e Cabul eclodiram dias depois de as autoridades do Afeganistão terem denunciado ao Conselho de Segurança das Nações Unidas os bombardeamentos levados a cabo pelo Paquistão contra o país e terem assegurado que os ataques causaram a morte de mais de uma dezena de civis.