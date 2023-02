Presidente timorense marca eleições legislativas para 21 de maio

"Decreto a fixação do dia 21 de maio de 2023 para a realização das eleições dos deputados ao Parlamento Nacional. Tenho a certeza de que, assim como o nosso povo se encontra mobilizado para as próximas eleições parlamentares, também a liderança política nacional saberá consensualmente abraçar esta minha decisão que foi profundamente ponderada", disse.

O anúncio foi feito numa comunicação ao país a partir do Palácio Presidencial em Díli, onde nas últimas semanas Ramos-Horta ouviu líderes partidários, da sociedade civil e do Governo.

"A marcação da data das próximas eleições legislativas e a fixação do respetivo calendário eleitoral tem de ter em conta as nossas grandes responsabilidades. Tem igualmente em conta a extrema urgência da adoção de políticas e investimentos para a urgente recuperação económica e desenvolvimento do país", explicou.

"O nosso povo está mobilizado para as próximas eleições legislativas durante o primeiro semestre de 2023. As suas expectativas não devem ser defraudadas. O país não pode esperar", vincou.