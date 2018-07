Presidente turco avisa EUA de que podem perder um "aliado sincero"

29 Jul, 2018, 17:30 | Mundo

Erdoğan referiu-se ontem na Zâmbia, pouco antes de regressar a Ankara, às ameaças norte-americanas e classificou-as, segundo citação do diário turco Hürriyet, como "guerra psicológica".





Dois dias antes o presidente e o vice-presidente dos EUA, Donald Trump e Mike Pence tinham ameaçado a Turquia com sanções se o pastor norte-americano Andrew Brunson, detido na Turquia, não fosse libertado, depois de um tribunal o ter condenado na véspera a prisão domiciliária sob a acusação de "terrorismo".







Entretanto, a condenação do religioso surge no contexto de uma outra ameaça da Administração Trump, de fazer aprovar no Congresso um diploma bloqueando o cumprimento do contrato entre EUA e Turquia, com vista ao fornecimento de jactos F-35. Segundo foi significado ao Governo turco, o contrato só seria cumprido se fossem libertados os cidadãos norte-americanos actualmente em prisões turcas, e também se a Turquia renunciasse a comprar os sistemas russos S-400, para defesa antiaérea.





Erdoğan replicou: "Nós não recuaremos nem um passo se formos confrontados com sanções". E acrescentou que a Turquia recorrerá nesse caso a uma arbitragem internacional, contra o bloqueamento do contrato já assinado sobre os F-35. Concluiu, enfim, em tom de advertência: "Eles não deviam esquecer que perderão um aliado sincero".