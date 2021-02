Presidentes dos EUA e do México reúnem-se por videoconferência na segunda-feira

Biden e López Obrador vão abordar "questões de cooperação sobre migração, esforços conjuntos para o desenvolvimento do sul do México e da América Central, recuperação da covid-19 e cooperação económica", de acordo com um comunicado divulgado na sexta-feira pela Casa Branca.

A reunião com López Obrador devia ser uma oportunidade para Biden confirmar uma mudança nas questões de migração, depois de ter cancelado, no início do mandato, as medidas mais controversas do antecessor Donald Trump, incluindo o muro proposto na fronteira com o México.

Os dois responsáveis vão também debater "as oportunidades que o acordo Canadá-EUA-México representa para uma recuperação económica sustentável e mais justa na América do Norte", de acordo com uma declaração mexicana também divulgada na sexta-feira.

Devido à pandemia da covid-19, Biden decidiu não viajar para o estrangeiro ou receber pessoalmente líderes estrangeiros na Casa Branca, e escolheu reunir-se com os homólogos por videoconferência, com declarações à imprensa conjuntas, mas à distância.

Esta vai ser a segunda cimeira bilateral virtual do mandato de Biden, depois de um primeiro "encontro", na terça-feira, com o primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau.

López Obrador foi um dos últimos a felicitar Joe Biden após a vitória nas presidenciais norte-americanas de novembro.

Em 19 de dezembro e antes da tomada de posse de Biden, os chefes de Estado norte-americano e mexicano abordaram questões de migração, comércio e covid-19, durante uma conversa telefónica.