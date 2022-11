Prestige. Vinte anos depois do maior desastre ecológico na Europa

Passam hoje 20 anos do acidente do Prestige, uma catástrofe ambiental sem precedentes que teve repercussões à escala europeia e global. A embarcação está a 3.500 metros de profundidade.



Seis dias depois de encalhar, a embarcação, que sofreu um rombo de 35 metros no casco, partiu-se em dois e acabou por se afundar a 28 milhas (270 quilómetros) do Cabo de Finisterra, na Corunha, e provocar uma maré negra na costa galega.



Mais de 63 mil toneladas de petróleo foram derramadas e cerca de três mil quilómetros das costas espanhola, portuguesa e francesa ficaram poluídas.



Na Galiza, o setor da pesca e marisco sofreu perdas de mais de 22 milhões de euros e os danos ambientais foram incalculáveis, com 115 mil aves marinhas mortas e 25 reservas protegidas afetadas.



Os setores da pesca e piscicultura também sofreram prejuízos devido à maré negra. Em Espanha e em Portugal, os consumidores ficaram receosos de consumir peixe poluído.



A tragédia causou uma onda de solidariedade sem precedentes em todo o mundo. Mais de 300 mil voluntários de toda a Europa participaram nas operações de limpeza das praias, zonas rochosas atingidas e resgate dos animais afetados pela maré negra.





Nos dias e meses seguintes ao naufrágio, as televisões passavam imagens de voluntários a tentar salvar as aves marinhas, os golfinhos e as tartarugas que tinham sido afetadas pela maré negra.

Logo que os primeiros resíduos transportados pelo petroleiro alcançaram a costa espanhola, a Força Aérea Portuguesa deu início à realização de dois voos diários para verificar os danos ecológicos da maré negra em Portugal. A maré negra afetou uma ampla área, estendendo-se entre o norte de Portugal e oeste-noroeste de França, com principal incidência na Galiza.



Cerca de duas semanas após o acidente, foram detetadas duas manchas de fuelóleo a 36 quilómetros da Zona Económica e Exclusiva (ZEE) de Portugal. Também uma parte do litoral francês foi afetada pela contaminação.



A gestão política da catástrofe ambiental por parte do Governo espanhol, liderado por José Maria Aznar, provocou uma onda de protesto em todo o país, com mais de 200 mil pessoas a manifestarem-se com o lema “Nunca mais”.



O naufrágio do Prestige acabou por provocar uma crise política no governo regional da Galiza, com o ministro da Política Territorial a apresentar a demissão a 16 de janeiro de 2003, seguindo-se a substituição de outros quatros governantes, incluindo o do Ambiente, a 18 do mesmo mês.



Em março de 2003, a série Maré Azul III, da RTP, apresentou a reportagem



Todos eles culpavam a inércia do Governo espanhol e da Galiza pela falta de resposta e de limpeza da costa.

Para os pescadores e mariscadores da Galiza a preocupação mantinha-se e alguns ponderavam a hipótese de emigrar.



Segundo um relatório da organização ambientalista internacional World Wild Found (WWF), um ano depois do acidente, foram calculadas pelo menos 64 mil toneladas de fuelóleo no mar e, dessas, entre cinco a dez mil continuavam à deriva.



Cinco anos depois, uma investigação concluiu que dos destroços do Prestige ainda saiam mais de 100 litros por dia de fuelóleo.

No entanto, em 2013, o petróleo do Prestige continuava a dar à costa galega.



Esta informação que veio confirmar os receios da cientista que coordenou o estudo de que tantos anos depois da catástrofe ecológica, o meio ambiente tarda em recuperar.

Todos os arguidos absolvidos O julgamento do maior desastre ecológico em Espanha começou em outubro de 2012.



Em novembro de 2013, foi lida a sentença, com os três arguidos no processo a serem absolvidos.



O Tribunal Superior de Justiça da Galiza decidiu absolver o capitão do Prestige, o grego Apostolos Mangouras, e o chefe de máquinas do navio, o também grego Nikolaos Argyropoulos, analisando em detalhe as decisões tomadas para lidar com o acidente.



O tribunal absolveu também o ex-diretor geral da Marinha Mercante em Espanha José Luis López Sors, o terceiro acusado no processo, destacando que não lhe pode ser imputado qualquer responsabilidade penal. o tribunal absolve o Governo espanhol de responsabilidade penal, avaliando uma das decisões mais polémicas tomadas na altura do acidente: a de afastar o navio da costa, recordando, por exemplo, que as autoridades marítimas portuguesas rejeitaram a entrada do navio em águas portuguesas e que "a possibilidade de aproximar o navio da costa teria muitos riscos para a zona".



"Descartou-se levar o barco para a costa por questões ambientais", disse.



"O falhanço estrutural foi culpa de manutenção deficiente e que se ocultou à tripulação", disse o magistrado, que detalhou, na leitura em galego, dados sobre o naufrágio, as ações do Governo - como a primeira ordem de afastar o barco da costa - e os impactos subsequentes.



Na sentença, o magistrado disse que "ninguém sabe exatamente a causa do acidente" e como tal "não há responsabilidade penal" que se possa imputar a empresas como a armadora ou as responsáveis pela inspeção.



