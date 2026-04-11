Primeira fase está concluída. Negociações entram na "fase dos especialistas"

Netanyahu. Israel vai continuar a lutar contra o Irão depois de "destruir o seu programa nuclear"
Israel under my leadership will continue to fight Iran’s terror regime and its proxies, unlike Erdogan who accommodates them and massacred his own Kurdish citizens.— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) April 11, 2026
Se Israel não tivesse atacado o Irão duas vezes no último ano, disse, a República Islâmica “já teria uma arma nuclear”.
Netanyahu afirmou que Israel tinha informações de inteligência no ano passado de que o Irão se estava a preparar para transformar o seu urânio enriquecido numa arma nuclear.
“No momento em que recebemos estas informações, entrámos em ação”, referiu.
Netanyahu afirmou que, apenas alguns meses depois, recebeu novas informações de inteligência indicando que o Irão queria expandir os seus projectos de mísseis e armas nucleares e enterrá-los em profundidade no subsolo.
Israel matou oito cientistas nucleares que trabalhavam com a produção de armas nucleares na Operação conjunta dos EUA e Israel, reportou, acrescentando que Israel também destruiu o reactor de água pesada de Arak e as linhas de produção centrífuga e de urânio do Irão.
“Conseguimos destruir o seu programa nuclear e o seu programa de mísseis”, afirmou.
EUA "exigem demasiado" sobre Ormuz diz imprensa iraniana
Irlanda. Protestos contra alta do preço do gasóleo seca um terço das estações de abastecimento
Esta proporção pode chegar aos dois terços até ao final do dia, alertou, caso as autoridades não consigam garantir o acesso à única refinaria de petróleo do país e a dois terminais petrolíferos, que estão a ser bloqueados pelos manifestantes.
Imagens divulgadas pela polícia irlandesa no sábado mostraram polícias a escoltar camiões-cisterna a sair da Refinaria de Whitegate, no sudeste da Irlanda, indicando que tinham garantido pelo menos algum acesso à refinaria.
Bloqueios separados, realizados por camionistas e agricultores irritados com o aumento dos preços do gasóleo, também interromperam o tráfego em grandes troços das estradas do país, causando cinco dias de transtornos.
McParlan acrescentou que a Irlanda ainda tem "muito" combustível, assim que as rotas de acesso à refinaria e aos terminais forem reabertas, e procurou tranquilizar o público, afirmando que a situação estará "bem resolvida" dentro de dias.
Hezbollah critica negociações diretas entre Líbano e Israel
Várias centenas de pessoas manifestaram-se hoje em Beirute, em frente à sede do governo, em apoio ao Hezbollah e para protestar contra estas negociações com Israel. Os manifestantes agitavam bandeiras amarelas do partido e bandeiras iranianas, segundo a agência France-Presse (AFP).
Oula Hammoud, natural do sul, rejeita qualquer normalização com Israel e quer que o primeiro-ministro Nawaf Salam "saia do país", disse à AFP. "Desde o início da guerra até agora, só os heróis nos defenderam", acrescenta.
Esta manifestação é uma mensagem de que o Líbano "não será israelita", acrescenta Ruqaya Msheik, outra manifestante.
"Quem quer a paz com Israel não é libanês; aqueles que apertam a mão do inimigo (...) são sionistas", critica.
O Hezbollah e o seu aliado, o movimento Amal, apelaram hoje, num comunicado conjunto, aos seus simpatizantes para que evitassem manifestar-se "nesta fase delicada", invocando os interesses da "estabilidade, da preservação da paz civil e da necessidade de evitar qualquer divisão que o inimigo israelita procure provocar".
TV do Irão. Duas sessões concluídas e uma terceira "hoje à noite ou amanhã"
"Especialistas de ambos os lados estão a trocar documentos" para chegar a um acordo de paz que vá além do cessar-fogo de duas semanas que entrou em vigor na quarta-feira, afirmou a emissora, citando informações "de uma pessoa próxima dos negociadores iranianos".
Novo balanço. Mais de 2.000 mortos no Líbano desde 2 de março
Kuwait. Não houve ameaças a afetar o espaço aéreo nas últimas 24 horas
Isto acontece depois de o Irão e os EUA terem acordado um cessar-fogo condicional de duas semanas.
Na manhã de quarta-feira, o Kuwait informou que os ataques iranianos danificaram centrais elétricas e de dessalinização, bem como instalações petrolíferas.
Comando norte-americano confirma que navios dos EUA começaram a limpar minas do Estreito de Ormuz
April 11, 2026
Embora o esforço procure resolver a ameaça das minas, o Irão pode ainda lançar mísseis, o que, aliado às minas, dificulta a defesa dos navios por parte dos Estados Unidos e de outros países, bem como a segurança militar do estreito.
O presidente Donald Trump afirmou no início deste sábado, numa publicação no Truth Social, que os EUA estão "a iniciar o processo de desobstrução do Estreito de Ormuz como um favor aos países de todo o mundo".
Negociações deverão prolongar-se pela noite fora
As negociações entre os EUA e o Irão, com o Paquistão a servir de mediador, decorrem hoje em Islamabad. O primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, e o chefe do exército, o marechal de campo Asim Munir, estão presentes, acrescentou a fonte.
Termina primeira fase. Negociações entram na "fase dos especialistas"
As negociações prosseguem para “finalizar os detalhes técnicos”, acrescentou o comunicado.
ONU exige fim da impunidade para violação de regras da guerra
Numa declaração conjunta citada pela agência France-Presse (AFP), os responsáveis das agências da ONU para os direitos humanos, saúde, alimentação, refugiados e crianças, entre outras, disseram estar "alarmados com as contínuas violações das leis da guerra e do direito internacional humanitário" na região.
"Até as guerras têm regras, e essas regras devem ser respeitadas", acrescentou o comunicado assinado também pelo subsecretário-geral para os Assuntos Humanitários, Tom Fletcher.
Os responsáveis denunciaram o crescente número de vítimas desde que os ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão deram início à guerra na região, a 28 de fevereiro.
"Em apenas um mês no Médio Oriente, dezenas de milhares de civis foram mortos ou feridos. Centenas de milhares foram deslocados, muitos deles várias vezes", assinalam, alertando que "os números continuam a aumentar e os serviços essenciais são cada vez mais difíceis de aceder".
Segundo os signatários, "os profissionais de saúde, os hospitais e as ambulâncias têm sido visados", bem como "escolas foram atingidas" e "as infraestruturas civis, incluindo pontes, edifícios de apartamentos, casas, instalações de água potável e centrais elétricas, foram destruídas".
As agências manifestaram ainda particular preocupação com o impacto da guerra "nas mulheres, crianças e pessoas com necessidades especiais", lembrando ainda que os "colegas humanitários foram apanhados no fogo cruzado".
Desde o início do ano, "14 trabalhadores humanitários foram mortos ou feridos nos territórios palestinianos ocupados, oito no Irão e cinco no Líbano", afirmaram os autores da declaração, condenando o número "alarmante".
As autoridades das agências da ONU declararam também que "condenam veementemente todos os ataques contra civis, incluindo trabalhadores humanitários e de saúde, bem como contra propriedade civil".
"Apelamos a todas as partes --- sejam Estados-membros da ONU ou grupos armados --- para que respeitem as suas obrigações legais de proteger os civis, incluindo o pessoal humanitário, e as infraestruturas civis", acrescentaram.
Agência estatal IRNA. Conversações começaram após requisitos iranianos terem sido cumpridos
As duas delegações, do lado dos Estados Unidos liderada pelo vice-presidente, JD Vance, e do Irão pelo líder do parlamento Mohammed Bagher Qalibaf, discutem como fazer avançar o cessar-fogo, já ameaçado por desentendimentos e pelos ataques continuados de Israel no Líbano, em busca de destruir o grupo pró-iraniano Hezbollah.
Além de JD Vance, a delegação norte-americana é constituída pelos enviados da Casa Branca Steve Witkoff e Jared Kushner, genro de Donald Trump.
A delegação do Irão, liderada pelo presidente do parlamento, Mohammed Bagher Qalibaf, aterrou na sexta-feira à tarde em Islamabad, segundo noticiaram então os media iranianos.
O controlo do estreito de Ormuz, por onde passavam 20 por cento do petróleo e gás natural liquefeito do mundo antes da guerra lançada em 28 de fevereiro por Estados e Israel contra o Irão, está no centro das negociações de paz, em Islamabad, no fim de semana, entre as delegações norte-americana e iraniana.
Macron apela presidente iraniano a "aproveitar a oportunidade"
Je me suis entretenu avec le Président iranien Massoud Pezeshkian.
Je l’ai appelé à saisir l’opportunité que représentent les discussions lancées à Islamabad pour ouvrir la voie à une désescalade durable et à un accord exigeant qui apporte des garanties solides…
Exortei-o a aproveitar a oportunidade oferecida pelas negociações iniciadas em Islamabad para preparar o caminho para uma desescalada duradoura e um acordo exigente que ofereça garantias sólidas de segurança na região, envolvendo todos os países interessados.
Enfatizei a necessidade de o Irão restabelecer rapidamente a liberdade e a segurança da navegação no Estreito de Ormuz, para a qual a França está pronta a contribuir.
Salientei a importância do pleno respeito pelo cessar-fogo, incluindo no Líbano. A França manifesta o seu total apoio às ações das autoridades libanesas, que são as únicas legítimas para exercer a soberania do Estado e decidir o destino do Líbano", escreveu no X o presidente francês.
Dados de navegação indicam passagem de três super-petroleiros por Ormuz
O Serifos, carregado com crude da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos no início de março, deverá chegar ao porto de Malaca, na Malásia, a 21 de abril, de acordo com dados da LSEG e da empresa de análise Kpler.
O Cospearl Lake está carregado com petróleo iraquiano e o He Rong Hai transporta petróleo bruto saudita, segundo os mesmos dados.
Os dois navios VLCC são fretados pela Unipec, o braço comercial da gigante energética chinesa Sinopec, segundo os dados.
A Sinopec não respondeu imediatamente a um pedido de comentário fora do horário de expediente.
Paquistão envia caças e forças militares para a Arábia Saudita
Em comunicado, o Ministério da Defesa da Arábia Saudita afirmou que caças e aviões de apoio paquistaneses chegaram à Base Aérea Rei Abdulaziz, na província oriental do país.
O destacamento paquistanês tem como objetivo tranquilizar Riade de que Islamabad ajudaria a defender o reino de quaisquer novos ataques, disseram as fontes.
Casa Branca confirma negociações diretas com delegação iraniana
Um alto funcionário da Casa Branca especificou que os três lados estavam a discutir os assuntos directamente, uma mudança em relação à prática recente, na qual Washington e Teerão apenas negociavam através de um mediador em salas separadas.
A delegação americana inclui o vice-presidente JD Vance e os enviados norte-americanos Steve Witkoff e Jared Kushner, indicou a Casa Branca. Não foram especificados quais os representantes iranianos e paquistaneses que participavam.
Primeiro-ministro libanês adia viagem iminente a Washington e Nova Iorque
“Em vista das atuais circunstâncias internas… decidi adiar a minha viagem às Nações Unidas e aos Estados Unidos… para poder supervisionar o trabalho do governo aqui em Beirute”, disse Salam numa publicação no X.
O adiamento acontece numa altura em que um frágil cessar-fogo de duas semanas entre os Estados Unidos e o Irão se mantém, para já, sob tensão, uma vez que Israel continua a atacar alvos do Hezbollah no Líbano.
Trump diz-se atento aos preços dos fertilizantes para evitar exploração de preços
Os preços dos fertilizantes azotados já estavam em alta antes da guerra. A pressão financeira adicional junta-se aos baixos preços das culturas e ao crescente número de falências agrícolas em resultado da pandemia de Covid-19.
EUA revogam `green card` a descendentes de militante xiita iraniano
“A sua família nunca deveria ter tido permissão para beneficiar do extraordinário privilégio de viver no nosso país”, escreveu o Secretário de Estado Marco Rubio no X.
Ebtekar ganhou notoriedade durante a Crise dos Reféns no Irão, quando transmitiu as mensagens e exigências dos militantes iranianos que mantinham reféns vários diplomatas e civis norte-americanos. Na altura foi-lhe atribuída a alcunha "Mary Gritante".
A decisão surge uma semana depois de o ICE ter detido a sobrinha do falecido comandante da Guarda Revolucionária Islâmica, Qasem Soleimani, juntamente com a sua filha.
Ataques aéreos israelitas mataram sete pessoas em Gaza
Um ataque aéreo atingiu um posto de controlo policial no campo de Bureij, na região central da Faixa de Gaza, no início da manhã de sábado, matando pelo menos seis pessoas, enquanto um segundo ataque aéreo atingiu Beit Lahiya, matando pelo menos uma, disseram as autoridades.
Não ficou imediatamente claro quantos dos mortos no primeiro ataque eram polícias.
O exército israelita afirmou que o ataque em Bureij foi levado a cabo depois de membros do grupo militante Hamas se terem aproximado da linha amarela que demarca a metade da Faixa de Gaza ocupada por Israel. Não houve comentários imediatos sobre o ataque em Beit Lahiya.
Israel afirma ter atingido mais de 200 alvos do Hezbollah no Líbano nas últimas 24 horas
"Nas últimas 24 horas, o exército atingiu mais de 200 alvos do Hezbollah no Líbano", referiu um comunicado militar. "A força aérea israelita continua os seus ataques contra as infraestruturas do Hezbollah e apoia as forças terrestres que operam no sul do Líbano", acrescenta o documento.
Petroleiros chineses navegam no Estreito de Ormuz
Os navios petroleiros de grande porte Cospearl Lake e He Rong Hai, ambos fretados pela Unipec, o braço comercial da maior refinaria da Ásia, a Sinopec, entraram e saíram da "área de ancoragem experimental da Passagem de Ormuz", que contorna a Ilha de Larak, no Irão, no sábado, segundo dados divulgados.
Alto responsável militar iraniano nega relato de qualquer embarcação americana a atravessar o Estreito de Ormuz
A reação surge após uma notícia do site norte-americano Axios, que cita um oficial norte-americano a afirmar que vários navios da Marinha norte-americana atravessaram o estreito, e depois de Trump ter declarado que os EUA estavam a trabalhar para remover minas do estreito.
Entretanto, a emissora estatal iraniana informou que foi emitido um aviso para um navio militar norte-americano, alertando que será atacado em 30 minutos caso atravesse o Estreito de Ormuz.
Trump diz que os EUA estão a "limpar" o Estreito de Ormuz
"Estamos agora a iniciar o processo de limpeza do Estreito de Ormuz", escreveu Trump nas redes sociais.
Na mesma publicação, o presidente norte-americano lança vários ataques e acusações.
“A comunicação social de notícias falsas perdeu toda a credibilidade, embora nunca tenha tido nenhuma. Devido à sua enorme Síndrome de Perturbação Obsessiva por Trump (por vezes chamada de TDS!), adoram dizer que o Irão está a "vencer" quando, na verdade, todos sabem que estão a PERDER, e a PERDER FEIO!”
“Estamos agora a iniciar o processo de limpeza do Estreito de Ormuz como um favor a países de todo o mundo, incluindo a China, o Japão, a Coreia do Sul, a França, a Alemanha e muitos outros. Incrível, não têm a coragem nem a vontade de fazer este trabalho por conta própria. Curiosamente, navios petroleiros vazios de várias nações estão a dirigir-se para os Estados Unidos da América para carregar petróleo”, remata.
Arrancaram as negociações trilaterais em Islamabad
Outras agências iranianas, a Mehr e a Isna, publicaram a mesma informação, após o anúncio do primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, que recebeu as duas delegações separadamente, sobre o início das negociações.
Israel prossegue com ataques ao Líbano
Os israelitas não estão muito confiantes nas negociações que decorrem entre o Irão e os Estados Unidos em Islamabad. Israel considera que o combate com o Hezbollah não terminou e prossegue os ataques no sul do Líbano, como conta o jornalista Michel Gawendo.
Reabertura do Estreito de Ormuz não vai ter efeito imediato no preço dos combustíveis
A reabertura do Estreito de Ormuz não vai ter, no imediato, o efeito esperado no preço dos combustíveis. O ritmo das subidas é superior ao das descidas, porque o setor está sempre a calcular o custo futuro das matérias-primas.
Foto: Carla Quirino - RTP
Dado o primeiro passo para as negociações entre Estados Unidos e Irão para um acordo de paz
As delegações dos dois países foram recebidas, em separado, pelo primeiro-ministro do Paquistão. O Irão diz que mantém a "boa vontade" para negociar, mas sublinha que não confia nos Estados Unidos.
Trump diz que petroleiros vazios estão a caminho dos EUA para carregar petróleo e gás
“Um número enorme de petroleiros completamente vazios, alguns dos maiores do mundo, está a caminho dos Estados Unidos neste momento para carregar o melhor e mais doce petróleo (e gás!) do mundo”, publicou no Truth Social.
Teerão em contacto com Beirute para garantir que compromissos de cessar-fogo são respeitados em todas as frentes
Ataques israelitas no sul do Líbano provocam dez mortos
Três ataques atingiram três locais no distrito de Nabatieh, matando, entre outros, um membro da Defesa Civil e dois socorristas do Comité Islâmico de Saúde, ligado ao Hezbollah, informou o ministério. O Ministério denunciou os ataques como "sistemáticos" contra os socorristas por parte de Israel, que está em guerra com o movimento libanês pró-Irão desde 2 de março.
Israel prossegue ataques no sul do Líbano e Hezbollah retalia
Três pessoas morreram esta manhã quando um ataque aéreo israelita atingiu e destruiu um edifício residencial na cidade de Maifadoun, na província de Nabatiyeh, no sul do Líbano, segundo a NNA.
O Ministério da Saúde do Líbano informou que o número de mortos na sequência dos ataques israelitas em todo o país, na quarta-feira, subiu de 303 para 357, com 1.223 feridos.
EUA não concordaram em descongelar ativos iranianos
A Reuters tinha avançado que os EUA tinham concordado em libertar ativos iranianos congelados detidos no Catar e noutros bancos estrangeiros, citando uma fonte iraniana de alto nível.
Delegação norte-americana esteve reunida com primeiro-ministro do Paquistão
"O primeiro-ministro manifestou a esperança de que estas conversações sirvam como um passo importante para uma paz duradoura na região", afirmou o gabinete de Sharif.
Vance está na capital paquistanesa, Islamabad, para conversações com o objetivo de pôr fim à guerra de seis semanas com o Irão.
Hamas congratula-se com negociações EUA-Irão no Paquistão
“Aguardamos com expectativa o sucesso dos esforços empreendidos pelo Paquistão, patrocinador destas negociações, e pelos outros países mediadores, na criação de esperança de resultados positivos que fortaleçam a estabilidade e promovam a unidade entre as nações árabes e islâmicas”, afirmou em comunicado.
Delegação iraniana reúne-se com o primeiro-ministro paquistanês
Os detalhes das conversações Irão-EUA, cuja agenda e formato ainda não foram divulgados, serão definidos após esta reunião, informou a estação.
O Irão decidirá após a reunião se pretende ou não iniciar as negociações no sábado, afirmou a agência de notícias iraniana Fars, acrescentando que foram trocadas "novas mensagens" entre o Irão e os Estados Unidos na sexta-feira à noite.
O Irão afirma ter estabelecido duas pré-condições para as negociações: "um cessar-fogo no Líbano", onde Israel trava uma campanha sangrenta contra o Hezbollah, grupo apoiado por Teerão, e "o desbloqueio dos ativos iranianos".
Deputado do Hezbollah classifica negociações diretas com Israel como uma "violação flagrante" da Constituição
Estas negociações são "uma violação flagrante do pacto (nacional), da Constituição e das leis libanesas" e "exacerbam as divisões internas numa altura em que o Líbano precisa de solidariedade e unidade interna mais do que nunca para enfrentar a agressão israelita", afirmou o deputado em comunicado.
Se EUA priorizarem os seus interesses aos de Israel pode haver acordo
O primeiro vice-presidente do Irão afirmou hoje que se os Estados Unidos derem prioridade aos seus interesses em vez dos de Israel pode haver acordo nas negociações de paz que se iniciam hoje no Paquistão.
"Se negociamos em Islamabad com representantes dos `Estados Unidos primeiro`, é provável alcançar um acordo que beneficie ambas as partes e o mundo", escreveu hoje Mohamed Reza Aref, primeiro vice-presidente do Irão, na rede social X, citado pela agência Efe.
A horas do início das negociações entre as delegações dos Estados Unidos e do Irão em Islamabad, Aref acrescentou que se Teerão enfrentar "representantes de `Israel primeiro`, não haverá acordo".
Nesse caso, assinalou que "inevitavelmente o Irão continuará a sua defesa com ainda mais firmeza do que antes, e o mundo enfrentará maiores custos".
Já o presidente do parlamento iraniano, Mohamad Baqer Qalibaf, que encabeça a delegação do seu país nas negociações, afirmou que mantém a "boa vontade" de negociar, mesmo que tenha realçado a sua absoluta falta de confiança nos Estados Unidos.
"Temos boa vontade, mas não confiamos nos Estados Unidos devido às experiências das últimas negociações", disse, em referência às negociações sobre a questão nuclear de 2025 e de janeiro, que terminaram em ofensivas israelo-americanas contra o país persa.
Além de Qalibaf, fazem parte da delegação iraniana o ministro dos Negócios Estrangeiros Abbas Araghchi e o secretário do Conselho de Defesa do Irão, Ali Akbar Ahmadian, entre outras autoridades do setor militar e financeiro.
A delegação dos Estados Unidos é formada pelo vice-presidente JD Vance, pelo enviado especial Steve Witkoff e o assessor Jared Kushner, genro do presidente Donald Trump, além de representantes do Pentágono.
Cathay Pacific vai reduzir os voos de meados de maio até ao final de junho devido ao aumento dos preços do combustível
A companhia aérea, que tem sede em Hong Kong, cancelará cerca de 2% dos seus voos de passageiros programados entre 16 de maio e 30 de junho de 2026, enquanto a sua subsidiária de baixo custo, a HK Express, reduzirá cerca de 6% a partir de 11 de maio, informou a empresa.
A companhia aérea afirmou que a suspensão dos seus serviços de passageiros para o Dubai e Riade se manterá em vigor até 30 de junho.
Novo líder supremo do Irão ainda está a recuperar de ferimentos graves na cara e nas pernas
Khamenei, de 56 anos, não foi visto em público e não apareceu em vídeos ou fotografias desde o ataque aéreo conjunto dos EUA e de Israel nos primeiros dias da guerra, que matou o seu pai, o então líder supremo, o ayatollah Ali Khamenei, que governava desde 1989. Mojtaba foi escolhido como líder supremo dias depois dos ataques.
As três fontes disseram à Reuters que o rosto de Khamenei estava desfigurado e que tinha ficado ferido nas pernas no ataque que matou o se pai e membros da família, incluindo a mulher, o cunhado e a cunhada. A Reuters não conseguiu verificar de forma independente a descrição fornecida pelas fontes.
Irão e Líbano são alvos de três quartos dos ataques registados no Médio Oriente
Pelo menos 7.700 eventos, correspondentes a ataques ou séries de ataques (intercetados ou não) com mísseis, drones, rockets ou bombas, foram registados pela ONG entre 28 de fevereiro e 8 de abril, o primeiro dia do frágil acordo de cessar-fogo entre Teerão e Washington.
O conflito já provocou milhares de mortes no Médio Oriente, principalmente no Irão e no Líbano.
Paquistão espera que o Irão e os Estados-Unidos participem "de forma construtiva"
O ministro "reiterou ainda o desejo do Paquistão de ajudar as partes a chegar a uma solução duradoura para o conflito", segundo um comunicado divulgado pouco depois da chegada da delegação norte-americana.
Seul vai distribuir 3,5 mil milhões de euros para atenuar preços dos combustíveis
Os fundos de ajuda destinam-se a "atenuar os elevados preços do petróleo" face ao "enorme impacto económico provocado pela guerra no Médio Oriente", afirmou o ministro do Interior, Yoon Ho-joong, durante a apresentação do subsídio, segundo a agência noticiosa sul-coreana Yonhap.
A iniciativa implicará um desembolso entre 100.000 e 600.000 wons (entre 57 e 345 euros), dependendo do nível económico dos beneficiários, acrescentou a Yonhap, e os fundos começarão a ser distribuídos a partir de 27 de abril.
Os auxílios, que excluem os 30% da população com rendimentos mais elevados, serão suportados por um orçamento suplementar de 26,2 biliões de wons (cerca de 14.870 milhões de euros) aprovado pelo Parlamento sul-coreano na sexta-feira.
O orçamento visa atenuar o impacto no país asiático do aumento dos preços do petróleo devido à guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão.
JD Vance chega ao Paquistão para conversações de paz
O vice-presidente norte-americano, JD Vance, chegou ao Paquistão para dar início às negociações entre os Estados Unidos da América e o Irão para pôr fim à guerra no Médio Oriente, noticiam as agências internacionais.
O vice-presidente, que lidera a delegação norte-americana, foi recebido pelo poderoso chefe do exército paquistanês, Asim Munir, à chegada à base aérea de Nur Khan, perto de Islamabad.
Além de JD Vance, a delegação norte-americana é constituída pelos enviados da Casa Branca Steve Witkoff e Jared Kushner, genro de Donald Trump.
A delegação do Irão, liderada pelo presidente do parlamento, Mohammed Bagher Qalibaf, aterrou na sexta-feira à tarde em Islamabad, segundo noticiaram então os media iranianos.
Em Islamabad, as ruas normalmente muito movimentadas da capital paquistanesa estão hoje desertas devido aos bloqueios das forças de segurança em antecipação das conversações.
EUA e Líbano pedem a Israel uma "pausa" nos ataques contra o Hezbollah
O Governo libanês e a administração Trump pediram a Israel uma "pausa" nos ataques contra o Hezbollah antes do início das negociações diretas entre Israel e o Líbano na próxima semana, informou a Axios esta sexta-feira, citando duas fontes.
Israel não discutirá um cessar-fogo com o Hezbollah durante as negociações com o Líbano
Israel recusou discutir um cessar-fogo com o Hezbollah, mas concordou em iniciar negociações formais de paz com o Líbano na terça-feira, disse o embaixador de Israel nos Estados Unidos.
Trump diz que os EUA vão reabrir o Estreito de Ormuz em breve
O presidente Donald Trump afirmou que o Estreito de Ormuz será reaberto em breve — com ou sem a cooperação do Irão — e que os negociadores norte-americanos a caminho do Paquistão estão sobretudo focados em garantir que Teerão não consegue obter uma arma nuclear.
Questionado se o acordo incluiria também o estreito, Trump respondeu que sim. "Sim, mas será aberto automaticamente", respondeu, acrescentando mais tarde que acreditava que o canal seria aberto "em breve".