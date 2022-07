Primeira-ministra francesa entre o futuro e a censura

É a primeira vez que Borne se vai dirigir à Assembleia Nacional para apresentar os projetos do seu governo para os próximos cinco anos em França, esperando-se que a chefe do executivo fale sobre importantes reformas, como o sistema de pensões, e revele mais detalhes sobre as medidas para aumentar o poder de compra dos franceses.A primeira-ministra não deverá pedir o tradicional voto de confiança aos deputados, já que as forças que apoiam o seu governo e o presidente Emmanuel Macron não reúnem a maioria absoluta no Parlamento e uma derrota nesta votação levaria a uma demissão do governo.Por "uma questão de princípio" a coligação de esquerda Nova União Popular Ecológica e Social (NUPES) anunciou que vai apresentar uma moção de censura meia hora antes do discurso de Borne, necessitando para introduzir a moção na ordem do dia apenas de 58 deputados, um número fácil de obter para a esquerda, que tem mais de 150 deputados em quatro grupos diferentes.