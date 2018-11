Primeiras assembleias de voto abrem na costa leste para intercalares

Lusa06 Nov, 2018, 12:42 | Mundo

Desde as 06:00 locais (11:00 em Lisboa), os eleitores podem votar em vários estados da costa leste - Connecticut, Maine, New Hampshire, Nova Jérsia, Nova Iorque, Virgínia - assim como no Kentucky, no centro.

Estas eleições são particularmente importantes porque podem permitir uma alteração radical de forças entre os dois partidos no Capitólio.

Neste momento, os Republicanos controlam a Câmara de Representantes e o Senado, com uma margem confortável na câmara baixa (235 congressistas contra 193 congressistas Democratas) e com uma margem curta a câmara alta (51 contra 47 senadores Democratas e dois independentes).

Mas as sondagens indicam que o Partido Democrata deverá recuperar o controlo da Câmara dos Representantes, bem como ganhar entre seis e dez governos estaduais, apesar de não conseguir eliminar o controlo Republicano do Senado.

A maioria na câmara baixa permitirá aos Democratas procurar dificultar a vida política de Donald Trump, podendo, por exemplo, iniciar um processo de `impeachment`, por suspeitas de conluio com uma alegada interferência russas nas eleições presidenciais e obstrução à justiça, ou obstaculizar a agenda legislativa Republicana, em particular na área fiscal.

Ainda assim, se os Republicanos mantiverem a maioria no Senado (como indicam as sondagens), a influência Democrata será sempre limitada e circunscrita a um mais aceso debate político.

Mas os assessores de Donald Trump mostram-se sobretudo preocupados com os sinais de desgaste da popularidade do Presidente e com a perda de uma parte importante da sua base de apoio, essencial para acalentar as ambições de uma reeleição, dentro de dois anos.

Algumas corridas eleitorais - na Florida, na Califórnia, no Wisconsin ou no Texas, entre outras -- revestem-se de especial interesse político, pelo significado que lhes é atribuído relativamente à perceção que os norte-americanos têm da Presidência de Donald Trump, mas também pela abordagem que o eleitorado faz de alguns dos temas centrais da vida nos EUA.