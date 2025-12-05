Primeiro aniversário da queda de Assad celebrado por toda a Síria





Em Idlib, no norte do país, a libertação da cidade foi celebrada com um espetáculo de parapente, adornado com a bandeira da Síria e com o emblema da presidência da República.



O regime de Bashar al-Assad, criticado pelas constantes violações dos Direitos Humanos e esmagamento de qualquer dissidência, caiu após uma ofensiva relâmpago das forças rebeldes, a 8 de dezembro de 2024. Assad e a família seriam acolhidos para o exílio por Moscovo.



Ahmed al-Sharaa, líder da organização islamista sunita Hay'at Tahrir al-Sham, assumiu a liderança do Estado Sírio e tem embarcado em esforços diplomáticos para o reconhecimento do novo governo a nível internacional, assim como o levantamento de sanções para ajudar na recuperação económica do país.



Apesar da atmosfera de “esperança” na comemoração da queda de Assad, o país ainda sofre de instabilidade, sendo contantemente alvo das investidas israelitas no sul e Damasco, havendo ainda a assinalar os confrontos entre as forças do novo Estado e as comunidades alauita e druza.



A comunidade alauita tem sido especialmente visada pelo seu antigo apoio ao regime de Assad - o ex-presidente era de origem étnica alauita -, sendo que os confrontos com a nova estrutura governativa são vistos como ajustes de contas entre a maioria árabe e a minoria alauita.

A agitarem bandeiras verdes, brancas e negras, o centro das celebrações foi a cidade de Hama, que expulsou as forças fiéis a Assad há um ano e que vive uma atmosfera de “esperança e fé” no futuro do país, de acordo com aAs celebrações também se estenderam a Salqin e à capital Damasco, onde a celebração da queda do regime será assinalada na próxima segunda-feira.