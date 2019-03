Primeiro avião com ajuda portuguesa chega a Moçambique

Foto: José Sena Goulão - Lusa

Neste momento, a equipa está a fazer a descarga da mercadoria e só no sábado deverão chegar ao terreno para as operações de socorro às vítimas.



O avião transporta a força de reação imediata portuguesa, com 25 fuzileiros, dos quais dez elementos do Exército, três da Força Aérea e dois da GNR.



Os técnicos portugueses vão apoiar as operações de busca e salvamento, com uma equipa de fuzileiros que já tinha estado numa missão anterior no país.



No sábado deverá chegar a Moçambique um segundo avião C-130 com apoio que partiu de Lisboa na quinta-feira à noite.



A bordo seguiram uma equipa avançada de peritos da Autoridade Nacional de Proteção Civil, elementos da Força Especial de Bombeiros, da Guarda Nacional Republicana (GIPS e binómios de busca e socorro), do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da EDP.



Ainda esta sexta-feira irá sair outro avião de mercadorias com donativos destinados a ajudar a população afetada pelo ciclone Idai, que provocou a morte de mais de 290 pessoas só em Moçambique.