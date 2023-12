Primeiro-ministro israelita apresentou "três pré-requisitos para a paz"

Na opinião de Benjamin Netanyahu, para que a paz seja alcançada no Médio Oriente, o Hamas deve, em primeiro lugar, ser “destruído”.escreveu o primeiro-ministro israelita num artigo publicado no“Os líderes do Hamas prometeram repetir o massacre de 7 de outubro. É por isso que a sua destruição é a única resposta proporcional para evitar a repetição de tais atrocidades horríveis. Qualquer coisa menos do que isso garante mais guerra e mais derramamento de sangue”, escreveu Netanyahu, garantindo que “os Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha e muitos outros países apoiam a intenção de Israel de destruir o grupo terrorista”.Em segundo lugar, Netanyahu defende a desmilitarização da Faixa de Gaza, defendendo que o enclave “nunca mais deve ser usado para atacar” Israel.“Entre outras coisas, isto exigirá o estabelecimento de uma zona de segurança temporária no perímetro de Gaza e um mecanismo de inspeção na fronteira entre Gaza e o Egito que atenda às necessidades de segurança de Israel e evite o contrabando de armas para o território”, afirma Netanyahu.Em vez disso, a Autoridade Palestiniana “financia e glorifica o terrorismo” na Cisjordânia “e educa as crianças palestinianas a ambicionarem a destruição de Israel”.“As escolas palestinianas devem ensinar as crianças a valorizar a vida em vez da morte e os imames devem parar de pregar a favor do assassinato de judeus”, defende o primeiro-ministro israelita.afirmou, acrescentando que isso exige “uma liderança corajosa e moral”.

O artigo não inclui como pré-requisito a libertação dos 129 reféns que foram capturados pelo Hamas no ataque de 7 de outubro e que permanecem detidos pelos terroristas na Faixa de Gaza.

Netanyahu também não menciona a criação de um Estado palestiniano ou uma solução de dois Estados, como tem sido defendido pelo Ocidente. Em vez disso, o primeiro-ministro israelita reiterou a ideia de que Israel assumirá o controlo de Gaza quando o conflito terminar – uma posição que o colocou em desacordo com a Casa Branca, que defende a governação de Gaza por uma Autoridade Palestiniana “renovada e revitalizada”

Guerra “não está perto do fim”

Por enquanto, Netanyahu avisa que a guerra com o Hamas “não está perto do fim” e promete expandir a ofensiva em Gaza.Dirigindo-se a membros do seu partido Likud, depois de uma visita às tropas em Gaza, Netanyahu afirmou que a guerra “não está perto do fim” e avisou que os combates vão intensificar-se.“Até eles [militares do Hamas] estarem acabados, nada menos do que isso”, disse Netanyahu às tropas israelitas em Gaza.Por sua vez, o líder do Hamas afirmou que o movimento radical palestiniano está cada vez mais perto de derrotar as forças israelitas.

c/agências