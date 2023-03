Primeiro-ministro japonês está em Kiev

Fumio Kishida seguiu para Butcha, a cidade mártir, próxima de Kiev onde depositou um ramo de flores no monumento de homenagem às vítimas do massacre das tropas russas.



Kishida era até hoje o único dirigente membro do G7 que não tinha visitado a Ucrânia desde o início do conflito.



A diplomacia ucraniana fala de uma visita histórica e um sinal de solidariedade inequívoca do Japão.