Primeiro-ministro saúda "muito aguardado" acordo de cessar-fogo

"Saúdo o há muito aguardado anúncio de um cessar-fogo entre Israel e o Hamas, incluindo a libertação dos reféns, a retirada das forças israelitas e o acesso de ajuda humanitária a Gaza. Um passo necessário rumo a uma paz duradoura", escreveu Luís Montenegro, na sua conta na rede social X.

A publicação do primeiro-ministro português segue-se a outra, na mesma rede, do Ministério dos Negócios Estrangeiros, a manifestar apoio a este acordo.

"O Governo português saúda e apoia o acordo entre Israel e o Hamas para a libertação de reféns e pausa nas hostilidades na Faixa de Gaza. O cessar-fogo permitirá aliviar o sofrimento das populações envolvidas e avançar rumo a uma solução política duradoura", pode ler-se, numa publicação do Ministério dos Negócios Estrangeiros na rede social X.

Também o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já saudou o acordo de cessar-fogo que "abre a porta ao regresso dos reféns na posse do Hamas" e "ao fim do sofrimento imenso da população palestina" em Gaza.

"Portugal apoiará todos os esforços para fazer deste acordo uma realidade e estabilizar a situação na Faixa de Gaza e na região", refere o chefe de Estado, numa nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet.

Nessa nota "o Presidente da República saúda o acordo de cessar-fogo em Gaza, anunciado esta tarde pelos mediadores" referindo que "esta decisão abre a porta ao regresso dos reféns na posse do Hamas desde o fatídico ataque de 07 de outubro de 2023, assim como ao fim do sofrimento imenso da população palestina na Faixa de Gaza".

Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, primeiro-ministro do Qatar, país mediador e que tem acolhido as negociações indiretas, confirmou hoje um acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza entre Israel e o movimento islamita palestiniano Hamas, que deverá entrar em vigor no domingo.