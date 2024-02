Primeiro-ministro timorense nomeia Sérgio Hornay novo ministro da Justiça

"Sérgio Hornay já tem experiência no setor da Justiça e, por isso, vai poder fortalecer o sistema de Justiça, que ainda é frágil", afirmou Xanana Gusmão.

O líder do Governo falava após um encontro com o Presidente de Timor-Leste, José Ramos-Horta, no Palácio da Presidência, em Díli.

Sérgio Hornay, licenciado em Direito e antigo defensor público, foi nomeado em 2019 comissário da Comissão Anticorrupção, e vai substituir no cargo Amândio de Sá Benevides, que morreu em janeiro vítima de doença súbita.

No encontro de hoje, o primeiro-ministro e o Presidente timorense discutiram também os preparativos para a visita do Papa Francisco ao país, nomeadamente os locais que precisam de ser melhorados para receber as cerimónias, incluindo o aeroporto, a área de Tasi Tolu e o Centro de Convenções de Díli.

O embaixador do Vaticano em Timor-Leste, Marco Sprizzi, afirmou hoje que o Governo timorense está a fazer uma "preparação excelente" da possível visita do Papa Francisco ao país, que deverá acontecer em agosto.