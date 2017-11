Príncipe Harry anuncia noivado com Meghan Markle

RTP27 Nov, 2017, 10:11 / atualizado em 27 Nov, 2017, 11:13 | Mundo

O príncipe Harry tem 33 anos, sendo o quinto na linha de sucessão ao trono britânico. Meghan Markle tem 36 anos, sendo conhecida pela sua participação na série norte-americana “Suits”. Os dois conheceram-se em julho de 2016.



O Príncipe Harry também se pronunciou e revelou estar "muito feliz" pelo noivado, que teve a benção dos país de Meghan Markle. O pedido aconteceu em Londres e só a Rainha Isabel II e outros membros próximos da família tinham conhecimento do pedido do príncipe.





Ms. Markle's parents, Mr. Thomas Markle and Doria Ragland have wished the couple 'a lifetime of happiness.' pic.twitter.com/H4kpTgpkYE — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 27 de novembro de 2017

Os duques de Edimburgo afirmaram que estão entusiasmados com a junção do Príncipe à atriz norte-americana, que lhes "desejam as maiores felicidades". Os pais da noiva também foram citados, mostrando-se felizes pelo casamento da filha, na primavera do próximo ano."Estamos muito felizes pela Meghan e o Harry. A nossa filha sempre foi uma pessoa amável e bondosa. Ver a união dela com o Príncipe Harry, com quem partilha muitas qualidades, é uma fonte de grande felicidade para nós, como pais".Meghan Markle tem 36 anos, nasceu em Los Angeles, e ficou conhecida por protagonizar o papel de Rachel Zane, na série Suits, que já vai na sétima temporada. A atriz também já teve participações em séries como "General Hospital" ou "90210".Em 2015, Markle escreveu para a revista Elle UK, onde explicou a dificuldade em ser uma atriz multirracial na indústria hollywoodesca, já que é filha de mãe afro-americana e pai caucasiano. Em 2015, a atriz foi nomeada representante feminina para a participação e liderança políticas.