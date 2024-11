Pró-russo Alexandr Stoianoglo reconhece derrota perante Maia Sandu em presidenciais moldovas

"Os resultados mostraram que perdemos, embora aqui, na Moldova, tenhamos ganhado", escreveu Stoianoglo no seu canal da plataforma digital Telegram.

Stoianoglo referia-se ao facto de Sandu ter sido reeleita graças ao voto da diáspora, uma vez que ele foi o mais votado entre os moldovos recenseados no país, segundo a Comissão Eleitoral Central (CEC).

Ao mesmo tempo que considerou o resultado uma "vitória moral" e "não uma derrota definitiva, mas apenas uma batalha perdida", exortou os seus apoiantes a admitirem que é necessário um maior reforço entre os moldovos para vencer.

Mas não hesitou em criticar os métodos utilizados pelas autoridades para garantir a vitória eleitoral, nomeadamente o controlo das instituições e dos meios de comunicação social.

Maia Sandu, que acusou a Rússia de tentar destabilizar a situação no país vizinho da Ucrânia com numerosos ataques híbridos, venceu no domingo a segunda volta das eleições presidenciais com 55,33% dos votos, contra 44,67% para Stoianoglo, considerado o candidato do Kremlin.

Como aconteceu na primeira volta das presidenciais e no referendo pró-europeu de 20 de outubro, os 300.000 moldovos que votaram no estrangeiro fizeram pender a balança em seu favor.

Sandu, cujo país iniciou as negociações de adesão à União Europeia (UE) em dezembro de 2023, foi felicitada pelos líderes europeus e pelo Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que apoiou desde o início da guerra russa no país, em fevereiro de 2022.