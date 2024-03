Professores cabo-verdianos vão congelar notas como forma de protesto

"Os professores estão decididos a não colocar neste trimestre as suas avaliações no sistema até que o Ministério [da Educação] se sente com os interessados e apresente soluções viáveis", afirmou a representante dos professores, Aleida Semedo.

Numa conferência de imprensa, na Praia, a responsável disse que esta decisão representa "um grito de alerta" em representação da maioria dos docentes do arquipélago.

Apesar das negociações com os sindicatos, só "uma minoria" tem sido contemplada com benefícios, disse.

Para a generalidade da classe, continuam sem resposta as reivindicações relativas a aumentos salariais, promoções e subsídios.

Aleida Semedo referiu que "bloquear as notas é o único meio que os professores encontraram para demonstrar o desagrado, insatisfação e revolta".

A presidente do Sindicato Democrático dos Professores (Sindprof), Lígia Herbert, declarou total apoio a esta medida de protesto.

"Nós vamos continuar a apoiar toda a luta dos professores", disse.

O congelamento das notas já havia sido admitido durante uma manifestação de professores, na cidade da Praia, em fevereiro.