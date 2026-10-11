Projétil atinge aeroporto de Riade um dia após ataque mortífero

"Um projétil não identificado atingiu o Terminal 4 do Aeroporto Internacional Rei Khalid. O ataque causou um incêndio e as autoridades competentes estão a investigar o incidente", disse Turki al-Maliki, porta-voz da coligação militar anti-Houthi liderada pela Arábia Saudita, na rede X, sem atribuir a ação a qualquer grupo.

O ataque ocorre num contexto de rápida escalada do conflito entre os rebeldes Houthis do Iémen e a Arábia Saudita.

Algumas horas mais tardes, os Houthis vieram reivindicar os ataques contra do aeroporto de Riade, desde sábado. De acordo com as agências internacionais, apesar da reivindicação, não há ainda mais pormenores sobre a comunicação.

O ataque ao aeroporto internacional de Riade, no sábado, fez pelo menos 12 mortos e 309 feridos, alguns em estado grave, num dos ataques mais mortíferos na Arábia Saudita.

Por seu lado, os Houthis denunciaram hoje um ataque, que atribuíram aos sauditas, ao aeroporto da capital do Iémen, Sanaa, controlado pelos rebeldes.

O anúncio foi transmitido por televisão, mas os Huthis não forneceram detalhes.