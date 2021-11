Proteção de espécies em extinção. Nações pesqueiras proíbem pesca de tubarão-anequim

Após anos de negociações, 52 nações pesqueiras de atum, incluindo da União Europeia, decidiram adotar um programa abrangente para a recuperação do tubarão-anequim. Na conclusão da Comissão Internacional para a Conservação dos Tunídeos do Atlântico (ICCAT), os países envolvidos concordaram "em, de acordo com um comunicado divulgado na terça-feira.Tanto ambientalistas como conservacionistas, que tentam há anos formas de proteger melhor o também conhecido por "tubarão-mako", consideram que, refere um relatório da Associação Natureza Portugal (ANP/WWF) , divulgado este mês.

"A sua força e comportamento tornam-no um dos 'peixes grandes' mais desejados do mundo pelos pescadores recreativos".

Estes tubarões são considerados os mais rápidos do mundo e, por isso, muitas vezes referenciados como as "chitas do oceano". Mas são pescados de forma massiva, especialmente, no Atlântico Norte e no Mediterrâneo e, em consequência, já estão na "lista vermelha" de espécies ameaçadas de extinção da União Internacional para a Conservação da Natureza.

Os anequins são alvos preferenciais da pesca desportiva, mas também acabam por ser pescados em alto mar pelos pesqueiros do atum por serem apreciados pela sua carne e pelas barbatanas. Cerca de 70 por cento das capturas são, aliás, responsabilidade das frotas pesqueiras portuguesa e espanhola.







"No Oceano Atlântico, esta é considerada uma das espécies de tubarão em maior risco de extinção devido à sobreexploração, especialmente a pequena população do Atlântico Norte, com declínios populacionais de até 79 por cento ao longo de três gerações", alerta a ANP/WWF.



É, por esta razão, "necessário implementar um plano de reconstrução ambicioso e eficaz entre os países membros da ICCAT, especialmente os que registam maior número de capturas, como Espanha e Portuga".





A preocupação mundial com o declínio das populações desta espécies foi destacada em 2019, quando um número recorde de países votou para regulamentar o comércio de acordo com a Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas (Cites). Além disso, os cientistas da ICCAT recomendam a proibição de capturar este tubarão desde 2017, para reverter o declínio e reconstruir a população, mas só esta semana é que foi possível alcançar um acordo nesse sentido.

Ainda “há esperança” para os tubarões-anequim

A decisão da Comissão Internacional para a Conservação do Atum Atlântico, anunciada na terça-feira, foi “histórica”, na opinião de Ana Catarina Henriques, especialista em Oceanos e Pescas na ANP, citada pelo



“Temos motivos para celebrar. As ONG [organizações não-governamentais] estavam mais ou menos alinhadas quanto à necessidade de reforçar as medidas de proteção e, de facto, houve uma decisão histórica do ICCAT”, afirmou a bióloga e especialista em gestão e conservação de recursos naturais.



Também através das redes sociais, a ANP/WWF reagiu à decisão das nações pesqueiras do Atlântico Norte, frisando que ainda “há esperança” com este plano do ICCAT.



"Este é o primeiro plano deste tipo para qualquer espécie de tubarão ou raia acordado por uma organização regional de gestão da pesca de atum! Agora precisamos urgentemente de planos de recuperação para todas as 16 espécies de tubarões e raias ameaçadas e criticamente ameaçadas de extinção!", lê-se na publicação do Facebook.