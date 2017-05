Protestos contra a crise política na Guiné-Bissau acabaram em confrontos

A polícia tentou impedir a passagem dos manifestantes para a praça mas continuaram a tentar avançar para a zona da Presidência, obrigando à intervenção da Guarda Nacional que disparou gás lacrimogéneo e usou a força física.



No local do protesto encontravam-se também crianças e jovens, tendo sido alguns jovens encaminhados para o hospital.



"Os Inconformados" exigem a renúncia do Presidente, José Mário Vaz, que acusam de ser o principal responsável pela crise no país.