Protestos internacionais. Netanyahu garante acesso do patriarca latino de Jerusalém ao Santo Sepulcro





"No entanto, considerando que a Semana Santa está a começar para os cristãos de todo o mundo, as forças de segurança israelitas estão a elaborar um plano para permitir que os líderes religiosos orem (no Santo Sepulcro) nos próximos dias", frisou. Israel pediu aos fiéis cristãos, judeus e muçulmanos que "se abstenham temporariamente" de visitar os locais sagrados da Cidade Velha por razões de segurança, afirmando que "os locais sagrados das três religiões monoteístas em Jerusalém" foram recentemente alvos de "mísseis balísticos" disparados do Irão.

No início da ofensiva liderada pelos EUA contra o Irão, a 28 de fevereiro, as autoridades israelitas proibiram grandes aglomerações, incluindo em sinagogas, igrejas e mesquitas, nomeadamente a Mesquita de Al-Aqsa — o terceiro local mais sagrado do Islão — durante o mês sagrado do Ramadão, e limitaram as reuniões públicas a aproximadamente 50 pessoas.

Restrições afetam a Páscoa e o Ramadão

Moradores da Cidade Velha falam em inconsistência

Reações internacionais condenam decisão de Israel

Israel retirou o seu embaixador, que estava sediado em Madrid, em 2024, após o reconhecimento do Estado da Palestina por parte de Espanha, e desde então tem sido representado apenas por um encarregado de negócios.

Netanyahu ha impedido a los católicos celebrar el Domingo de Ramos en los Lugares Santos de Jerusalén. Sin explicación alguna. Sin razones ni motivos.



Desde el Gobierno de España condenamos este ataque injustificado a la libertad religiosa y exigimos a Israel que respete la… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) March 29, 2026

J’apporte mon plein soutien au patriarche latin de Jérusalem et aux chrétiens de Terre Sainte, empêchés de célébrer la messe des Rameaux au Saint-Sépulcre.



Je condamne cette décision de la police israélienne, qui s’ajoute à la multiplication préoccupante des violations… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 29, 2026

O embaixador dos EUA em Israel, Mike Huckabee, disse que negar a entrada do Patriarca na igreja no Domingo de Ramos era "difícil de compreender ou justificar".





c/ agências