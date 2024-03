"Provocação irresponsável". Rússia alega que França prepara envio de soldados para Ucrânia

Na terça-feira, a agência estatal russa TASS noticiou que o chefe do Serviço de Inteligência Estrangeira da Rússia (SVR), Sergei Naryshkin, alegou que França está a preparar “um contingente para ser enviado para a Ucrânia”, que incluirá 2.000 soldados.



Perante este cenário, Naryshkin avisou que as tropas francesas seriam um “alvo prioritário legítimo” para as forças russas.



"Isto significa que sofrerá o destino de todos os franceses que alguma vez chegaram ao mundo russo com uma espada", declarou o chefe da SVR.



Paris respondeu esta quarta-feira, acusando o responsável russo de “provocação irresponsável".



“A manobra orquestrada por Sergei Naryshkin, diretor da Inteligência Estrangeira Russa, ilustra mais uma vez o uso sistemático da desinformação por parte da Rússia”, disse o Ministério da Defesa de França em comunicado, citado pela Reuters.



“Consideramos este tipo de provocação irresponsável”, acrescentou.



As relações franco-russas deterioraram-se nas últimas semanas à medida que Paris aumentou o seu apoio à Ucrânia, nomeadamente com a assinatura de um acordo bilateral de segurança a longo prazo e a promessa de enviar mais mísseis de cruzeiro de longo alcance.



A tensão aumentou ainda mais depois de o presidente francês, Emmanuel Macron, não ter excluído a possibilidade de envio de tropas europeias para a Ucrânia – uma ideia que gerou controvérsia e que foi prontamente rejeitada pelos restantes aliados.



Depois das declarações de Macron, no mês passado, o Kremlin avisou que a presença de tropas da NATO na Ucrânia tornaria inevitável um conflito direto.