PSUV confirma candidatura de Nicolás Maduro às presidenciais na Venezuela

O anúncio foi feito pelo vice-presidente do PSUV, Diosdado Cabello (tido como o segundo homem mais forte do chavismo depois de Maduro) durante um encontro com simpatizantes em Maracaibo, estado de Zúlia (oeste do país), invocando que mais de quatro milhões de venezuelanos apoiam "de forma unitária, por consenso" a candidatura do atual Presidente.

Estes apoiantes "enviam uma mensagem à direção nacional e ao congresso do partido de que o candidato às eleições presidenciais de 2024, 28 de julho, se chama Nicolás Maduro Moros", disse Cabello.

Segundo Cabello o número divulgado inclui apenas militantes do PSUV, a que se juntarão eleitores, quando somada também a aliança de partidos, designada Grande Pólo Patriótico, que apoia o regime.

Sábado, milhares de simpatizantes da revolução bolivariana decidiram apoiar Maduro como candidato para um terceiro mandato em representação do chavismo nas próximas presidenciais.

O apoio, segundo um comunicado de imprensa divulgado em Caracas, foi manifestado em 15.850 assembleias, convocadas "propor o candidato da pátria" às eleições.

Ao conhecer a data das eleições, Nicolás Maduro disse acreditar numa nova vitória do `chavismo` nas próximas eleições presidenciais.

Segundo o CNE, a apresentação de candidatos terá lugar entre 21 e 25 de março e a campanha eleitoral entre 04 e 25 de julho.

Entre 18 de março e 26 de abril terá lugar o recenseamento eleitoral, no país e no estrangeiro.

Em outubro de 2023, o Governo venezuelano e a PUD assinaram, em Barbados, um acordo para a promoção de direitos políticos e garantias eleitorais, com vista às presidenciais de 2024.

No acordo, ambas as delegações propunham que as presidenciais se realizem no segundo semestre de 2024.

Por outro lado, comprometem-se a fortalecer a democracia e ratificam a vontade de alcançar as condições necessárias para que os processos eleitorais se realizem com todas as garantias.