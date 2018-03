Puigdemont presente a um juiz após detenção na Alemanha

Mário Aleixo - RTP26 Mar, 2018, 06:43 / atualizado em 26 Mar, 2018, 06:46 | Mundo

Puigdemont encontra-se num estabelecimento prisional na localidade de Neumünster, a sul de Kiel, para onde foi transportado após ter sido detido, numa estação de serviço da autoestrada A7, pouco depois de entrar em território alemão pela Dinamarca.



O propósito da comparência do ex-governante catalão em tribunal é comprovar a sua identidade e iniciar os trâmites do processo para se decidir sobre o mandado europeu de captura emitido pela Justiça espanhola.



O prazo máximo para tomar a decisão e eventualmente proceder à sua entrega a Espanha é de 60 dias a partir da detenção, independentemente dos recursos que sejam interpostos contra a mesma.



Na análise do comentador de assuntos internacionais da Antena 1, Filipe Vasconcelos Romão, o facto de Carles Puigdemont ter sido detido na Alemanha, pode reanimar os ânimos nacionalistas na Catalunha.





Manifestação em Lisboa

Na sequência desta detenção e segundo os serviços de emergência catalães, foram socorridas 90 pessoas em Barcelona. Destas 90 pessoas, 22 eram polícias.Os feridos - todos sem gravidade - resultaram de confrontos com a polícia nas grandes manifestações que decorreram em várias localidades da Catalunha.Só em Barcelona, a manifestação contou com mais de 55 mil pessoas, diz o jornal catalão El Periódico.Também em Portugal há já um protesto marcado… um protesto de solidariedade para com os políticos independentistas catalães presos em Espanha.A líder do Bloco de Esquerda, tenciona estar presente na manifestação marcada para esta segunda-feira, em frente ao consulado espanhol de Lisboa.Catarina Martins, defende a liberdade dos que entende serem presos políticos.